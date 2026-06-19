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Англия
19 июня 2026, 12:33 | Обновлено 19 июня 2026, 12:51
106
0

Манчестер Сити достиг соглашения по контракту с Доку

Новый контракт будет рассчитан до лета 2031 года

19 июня 2026, 12:33 | Обновлено 19 июня 2026, 12:51
106
0
Манчестер Сити достиг соглашения по контракту с Доку
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Доку
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«Манчестер Сити» достиг соглашения по продлению контракта с бельгийским вингером Жереми Доку. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, между 25-летним футболистом и английским грандом достигнуто устное соглашение. новый контракт будет рассчитан до лета 2031 года, зарплата бельгийца будет повышена.

В прошедшем сезоне на счету Жереми Доку 47 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 8 результативными ударами и 14 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Йошко Гвардиол остается в «Манчестер Сити».

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Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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