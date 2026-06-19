Манчестер Сити достиг соглашения по контракту с Доку
Новый контракт будет рассчитан до лета 2031 года
«Манчестер Сити» достиг соглашения по продлению контракта с бельгийским вингером Жереми Доку. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, между 25-летним футболистом и английским грандом достигнуто устное соглашение. новый контракт будет рассчитан до лета 2031 года, зарплата бельгийца будет повышена.
В прошедшем сезоне на счету Жереми Доку 47 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 8 результативными ударами и 14 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Йошко Гвардиол остается в «Манчестер Сити».
🚨🔵 BREAKING: Manchester City agree on new deal for Jeremy Doku.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2026
Verbal agreement in place with details to be finalised soon, five year deal and salary increased for Belgian winger.
Doku, set to sign soon — same as Josko Gvardiol. pic.twitter.com/4fCGA0SJbV
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