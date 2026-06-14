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  4. Топовый защитник сделал выбор между Манчестер Сити и Реалом
Англия
14 июня 2026, 18:18 |
326
0

Топовый защитник сделал выбор между Манчестер Сити и Реалом

Йошко Гвардиол остается в «Манчестер Сити»

14 июня 2026, 18:18 |
326
0
Топовый защитник сделал выбор между Манчестер Сити и Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Йошко Гвардиол
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«Манчестер Сити» уверен, что скоро заключит новый контракт с защитником Йошко Гвардиолом.

Новой соглашение будет действовать до июня 2032 года с повышением зарплаты для футболиста. В стане «горожан» считают, что сделка почти согласована, осталось только поставить подписи под документами.

«Реал» пытался заполучить защитника этого несколько недель, но «Сити» теперь полон оптимизма в своей победе в споре за хорвата.

Гвардиолу 24 года, в прошлом сезоне он провел 25 матчей за английский коллектив и забил два гола. Его трансферная стоимость оценивается в 70 млн евро.

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Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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