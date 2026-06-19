Мексика в четвертый раз в истории стала победителем группы на ЧМ
Вспомним все выступления мексиканской сборной на мундиалях
Сборная Мексики в четвёртый раз в своей истории вышла из группы победителем на чемпионате мира.
Произошло это после победы над Южной Кореей со счетом 1:0 в матче второго тура ЧМ-2026.
Ранее мексиканцы становились первыми в своей группе на мировых первенствах 1986, 1994 и 2002 годов.
Вспомним выступления сборной Мексики на каждом чемпионате мира:
- 2026 – 1/16 финала
- 2022 – групповой этап
- 2018 – 1/8 финала
- 2014 – 1/8 финала
- 2010 – 1/8 финала
- 2006 – 1/8 финала
- 2002 – 1/8 финала
- 1998 – 1/8 финала
- 1994 – 1/8 финала
- 1986 – четвертьфинал
- 1978 – групповой этап
- 1970 – четвертьфинал
- 1966 – групповой этап
- 1962 – групповой этап
- 1958 – групповой этап
- 1954 – групповой этап
- 1950 – групповой этап
- 1930 – групповой этап
1ª - México 🇲🇽 ha liderado una fase de grupos de un @fifaworldcup_es por cuarta vez en su historia:— OptaJose (@OptaJose) June 19, 2026
1986 - Cuartos de final
1994 - Octavos de final
2002 - Octavos de final
Lindo y querido.#mundialdefútbol2026 pic.twitter.com/8oTKQaDKYg
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