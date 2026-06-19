Мексика в четвертый раз в истории стала победителем группы на ЧМ

Сборная Мексики в четвёртый раз в своей истории вышла из группы победителем на чемпионате мира.

Произошло это после победы над Южной Кореей со счетом 1:0 в матче второго тура ЧМ-2026.

Ранее мексиканцы становились первыми в своей группе на мировых первенствах 1986, 1994 и 2002 годов.

Вспомним выступления сборной Мексики на каждом чемпионате мира:

2026 – 1/16 финала

2022 – групповой этап

2018 – 1/8 финала

2014 – 1/8 финала

2010 – 1/8 финала

2006 – 1/8 финала

2002 – 1/8 финала

1998 – 1/8 финала

1994 – 1/8 финала

1986 – четвертьфинал

1978 – групповой этап

1970 – четвертьфинал

1966 – групповой этап

1962 – групповой этап

1958 – групповой этап

1954 – групповой этап

1950 – групповой этап

1930 – групповой этап