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Чемпионат мира
19 июня 2026, 12:17 |
247
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Мексика в четвертый раз в истории стала победителем группы на ЧМ

Вспомним все выступления мексиканской сборной на мундиалях

19 июня 2026, 12:17 |
247
1 Comments
Мексика в четвертый раз в истории стала победителем группы на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Мексики в четвёртый раз в своей истории вышла из группы победителем на чемпионате мира.

Произошло это после победы над Южной Кореей со счетом 1:0 в матче второго тура ЧМ-2026.

Ранее мексиканцы становились первыми в своей группе на мировых первенствах 1986, 1994 и 2002 годов.

Вспомним выступления сборной Мексики на каждом чемпионате мира:

  • 2026 – 1/16 финала
  • 2022 – групповой этап
  • 2018 – 1/8 финала
  • 2014 – 1/8 финала
  • 2010 – 1/8 финала
  • 2006 – 1/8 финала
  • 2002 – 1/8 финала
  • 1998 – 1/8 финала
  • 1994 – 1/8 финала
  • 1986 – четвертьфинал
  • 1978 – групповой этап
  • 1970 – четвертьфинал
  • 1966 – групповой этап
  • 1962 – групповой этап
  • 1958 – групповой этап
  • 1954 – групповой этап
  • 1950 – групповой этап
  • 1930 – групповой этап
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Мексика ще не вийшла з першого місця. У турнірах ФІФА в першу чергу рахуються з-п, а не особисті.
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