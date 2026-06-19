Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мексика стала первой сборной на ЧМ-2026 с двумя победами
Чемпионат мира
19 июня 2026, 12:03 | Обновлено 19 июня 2026, 13:20
150
0

Мексика стала первой сборной на ЧМ-2026 с двумя победами

Все сборные-хозяйки мундиаля уже имеют победы в своем активе

19 июня 2026, 12:03 | Обновлено 19 июня 2026, 13:20
150
0
Мексика стала первой сборной на ЧМ-2026 с двумя победами
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сборная Мексики стала первой сборной на чемпионате мира 2026 с двумя победами.

После победной игры против ЮАР (2:0) в первом туре, мексиканцы одолели Южную Корею (1:0) во втором своем матче на турнире.

В активе сборных, представляющих КОНКАКАФ, уже есть в активе 4 победы, и все одержали хозяева мундиаля: Мексика (2), США и Канада.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 19 июня)

  • 8 – УЕФА (Шотландия, Германия, Швеция, Франция, Норвегия, Австрия, Англия, Швейцария)
  • 4 – КОНКАКАФ (Мексика (2), США, Канада)
  • 2 – АФК (Южная Корея, Австралия)
  • 2 – КАФ (Кот-д'Ивуар, Гана)
  • 2 – КОНМЕБОЛ (Аргентина, Колумбия)
  • 0 – ОФК
По теме:
В Аргентине заявили о смерти отца Месси. Возник скандал, вмешался президент
Матч Япония – Тунис станет 1000-м на чемпионатах мира
Эдин Джеко вошел в «Клуб аксакалов» мундиалей
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Мексики по футболу сборная Южной Кореи по футболу статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?
Футбол | 18 июня 2026, 11:30 3
Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?
Таблицы ЧМ-2026. Завершен первый тур: у кого какие шансы на плей-офф?

У 15 сборных по итогам поединков 1-го тура в активе три очка, а больше всех забила Германия

ОФИЦИАЛЬНО. Реал бесплатно подписал футболиста сборной Франции
Футбол | 18 июня 2026, 12:17 2
ОФИЦИАЛЬНО. Реал бесплатно подписал футболиста сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Реал бесплатно подписал футболиста сборной Франции

Мадридский клуб объявил о переходе Ибраимы Конате, который покинул английский «Ливерпуль»

ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
Футбол | 19.06.2026, 03:08
ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Волейбол | 18.06.2026, 16:50
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после матча с Польшей?
Кобин предположил новые потери Ингульца и вспомнил о первых новичках
Футбол | 19.06.2026, 10:41
Кобин предположил новые потери Ингульца и вспомнил о первых новичках
Кобин предположил новые потери Ингульца и вспомнил о первых новичках
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 119
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 14:51 13
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
17.06.2026, 16:06
Футбол
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19 1
Футбол
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
17.06.2026, 17:34
Бокс
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
18.06.2026, 08:58 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем