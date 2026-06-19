Чемпионат мира19 июня 2026, 12:03 | Обновлено 19 июня 2026, 13:20
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Мексика стала первой сборной на ЧМ-2026 с двумя победами
Все сборные-хозяйки мундиаля уже имеют победы в своем активе
19 июня 2026, 12:03 | Обновлено 19 июня 2026, 13:20
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Сборная Мексики стала первой сборной на чемпионате мира 2026 с двумя победами.
После победной игры против ЮАР (2:0) в первом туре, мексиканцы одолели Южную Корею (1:0) во втором своем матче на турнире.
В активе сборных, представляющих КОНКАКАФ, уже есть в активе 4 победы, и все одержали хозяева мундиаля: Мексика (2), США и Канада.
Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 19 июня)
- 8 – УЕФА (Шотландия, Германия, Швеция, Франция, Норвегия, Австрия, Англия, Швейцария)
- 4 – КОНКАКАФ (Мексика (2), США, Канада)
- 2 – АФК (Южная Корея, Австралия)
- 2 – КАФ (Кот-д'Ивуар, Гана)
- 2 – КОНМЕБОЛ (Аргентина, Колумбия)
- 0 – ОФК
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