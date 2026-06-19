Мексика стала первой сборной на ЧМ-2026 с двумя победами

Сборная Мексики стала первой сборной на чемпионате мира 2026 с двумя победами.

После победной игры против ЮАР (2:0) в первом туре, мексиканцы одолели Южную Корею (1:0) во втором своем матче на турнире.

В активе сборных, представляющих КОНКАКАФ, уже есть в активе 4 победы, и все одержали хозяева мундиаля: Мексика (2), США и Канада.

Конфедерации с наибольшим количеством побед на чемпионате мира 2026 (по состоянию на 19 июня)