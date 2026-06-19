Мурат ЯКИН: «После матча всегда кажется, что ты был умнее»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин прокомментировал победу над национальной командой Боснии и Герцеговины (4:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

– Поздравляю с победой. После матча против Катара вы немного критиковали себя, отмечая, что замены не сработали. Сегодня они сработали. Что помогло вам вернуть эту интуицию, и почему вы так долго ждали, чтобы внести изменения?

– Важно было то, что сегодня мы выложились на поле на полную и придерживались нашей стратегии. Мы стремились тщательно управлять фазами игры и находить правильные решения. Мы хорошо начали, имели хороший оборонительный контроль над соперником, и это требовало немало борьбы и бега. Мы почти ничего им не позволили. Затем соперник во время первого перерыва на охлаждение отреагировал изменением схемы, и мы немного испытали трудности. В перерыве главным посланием было то, что нам нужно проявить терпение и оставаться в игре. Также было важно дождаться второго перерыва на охлаждение, прежде чем вносить тактические изменения, ведь тогда у соперника было бы меньше времени на реакцию.

Это было нашим преимуществом. Мы выпустили быстрых игроков, поскольку соперник уже много набегался, и на поле начали открываться пространства. Так что дело было не столько в самих заменах, сколько в ожидании подходящего момента. Когда исход матча ещё не решён, может произойти многое, особенно после длинных пасов и стандартных положений. Думаю, команда сегодня всё очень хорошо реализовала, и это, пожалуй, стало ключевым фактором в матче.

– Если посмотреть на это со временем, ваша тренерская работа выглядит блестяще, ведь замены сработали. Но можно также сказать, что жаль оставлять Манзамби на скамейке запасных так долго, и, возможно, ему стоило выйти в стартовом составе.

– После матча всегда кажется, что ты был умнее. Но когда всё идёт хорошо, не нужно многое менять. Мы держали мяч в движении и заставляли соперника бегать. Конечно, мы выбрали тактический момент. Мы могли бы сделать замены раньше, но тогда соперник мог бы отреагировать во время перерыва на охлаждение. Иногда терпение требуется не только от игроков, но и от тренерского штаба. Если игра идет хорошо, не всегда нужны немедленные изменения. Сегодня это сработало. В прошлом матче всё прошло не лучшим образом, но, на мой взгляд, сегодня для нас наступил переломный момент.

– Рубен Варгас обычно выходит в стартовом составе, но сегодня он был на скамейке запасных. Затем он вышел на поле и вместе с Манзамби переломил ход игры. Возможно, ему был нужен этот небольшой толчок?

– Совсем нет. Он хорошо сыграл против Катара и создавал моменты. Но с Деном и Рубеном у нас есть два замечательных игрока на флангах. Они знают схемы и автоматизмы. Сегодня главным было тактическое равновесие и организация обороны. Мы хотели войти в игру и не дать сопернику слишком много моментов. По мере развития игры я сказал Рубену, что выпущу его, когда соперник начнёт уставать. Это был именно тот момент. Конечно, возможно, я мог выпустить его в перерыве или после 60-й минуты, но не чувствовал, что это был правильный момент.

Это решение не было направлено против Рубена. Оно касалось тактики и стратегии. Он — очень важный для нас игрок, и я всегда могу выпустить его в стартовом составе. Мы все еще в турнире, мы заслужили эту победу, и я рад за каждого игрока и за тренерский штаб, который сегодня также сыграл очень важную роль.

Эмболо? Он очень важен для нашей игры. Он выполняет важную оборонительную работу, и мы всегда стараемся найти его в нужный момент, особенно когда соперник прессингует. Он создает много пространства для своих партнеров по команде. Это не всегда легко, когда защитники физически сильны. В первом тайме ему немного не повезло, и он не до конца нашел свою позицию. Но в начале второго тайма, в первые 10–15 минут, у него был очень удачный отрезок, когда он мог удерживать мяч и совершать хорошие рывки. Он очень важен для нас.

Манзамби? Это жизнерадостный человек с невероятными футбольными качествами. Мы впервые взяли его с собой прошлым летом во время турне по США, и с самого первого момента он воспользовался своим шансом. Он провёл фантастический сезон в составе «Фрайбурга». Он универсален — может играть в обороне, полузащите, на фланге или в нападении. Он — уличный футболист, которому нужна свобода. Но, конечно, в обороне ему ещё есть чему поучиться. В атаке же у него полная свобода. Сегодня мы увидели, как он умеет создавать давление, дриблировать и завершать атаки. Мы очень рады, что он в нашей команде, и сегодня именно он стал решающим фактором. В нашей игре есть определённая структура, и такие игроки, как Манзамби, в значительной степени способствуют успеху команды. Как я уже говорил, у него невероятные качества. Иногда он удивляет не только соперника, но и своих собственных партнёров по команде — и это может быть важно. Это создаёт неожиданные моменты. Но у нас не так много совместных тренировок, поэтому ему ещё нужно время, чтобы освоить все нюансы: позиционирование, когда дриблировать, когда соблюдать оборонительную дисциплину. Именно поэтому сегодня выбор пал на Фабиана Ридера, ведь он лучше знает систему и своих партнёров по команде. Но Манзамби вполне может выйти в стартовом составе в любой момент.

Перерывы на питье? Раньше у нас не было опыта их использования, поэтому мы решили, что должны научиться ими пользоваться и извлекать из них пользу. Думаю, сегодня мы увидели обе стороны этого вопроса. В первом тайме это помогло сопернику. Во втором тайме — нам. Это позволяет нам дать две-три дополнительные тактические указания. В этом нам также помогают наши аналитики, показывая изображения и детали на экране. Я рад, что у меня есть команда, которая быстро усваивает информацию, особенно в решающие моменты.

Джака? Вы знаете Гранита. Главное, что он не обращал внимания на всю эту шумиху и выложился на поле на полную, потому что именно там он мне нужен. Все разговоры вне футбола — не наше дело и нас не касаются. Важно было, чтобы он сегодня выступил как лидер, выигрывал единоборства, участвовал в розыгрыше мяча, а также совершал решающие атакующие действия. Вот такой Гранит, которого мы знаем. Мы поговорили на этой неделе и сосредоточили всю нашу энергию на сегодняшних 90–95 минутах. Именно там он мне нужен, а не для того, чтобы тратить энергию на посторонние дела.

Что касается капитана, я всегда поддерживаю с ним регулярный контакт. На этой неделе было важно кратко обсудить некоторые моменты, потому что было очевидно, что он чувствовал себя лично обиженным. Мы разговаривали примерно 10 минут — больше не было необходимости. После этого он снова сосредоточился на тренировках и посвятил им всю свою энергию. Это уже было заметно вчера — по той радости, которую он проявлял на тренировке. Как бывший футболист, я знаю: когда тренер разговаривает с тобой наедине в течение 10 минут, это что-то значит. Но в этом не было ничего необычного. Мы постоянно общаемся. Мне всегда приятно разговаривать с Гранитом, но на этот раз было особенно важно направить его энергию на поле.

– После матча Гранит выступил с речью перед командой. Можете ли вы рассказать, что он сказал?

– К сожалению, я пропустил это, потому что давал экспресс-интервью и должен был соблюдать процедуры ФИФА.

– Еще один вопрос по поводу Манзамби. После такого выступления было бы странно, если бы он не вышел в стартовом составе против Канады.

– У меня есть 26 игроков, готовых выйти на поле в любой момент. Каждый знает свою роль. У меня есть хорошие варианты для стартового состава. Иногда приходится тщательно анализировать начальную фазу игры. Сегодня можно было увидеть, что когда структура и стратегия совпадают, важно подобрать правильных игроков под конкретного соперника. Именно для этого у меня есть состав. Я не могу сегодня гарантировать, кто выйдет в стартовом составе в следующем матче. Но именно в такие моменты игрок может проявить себя. Манзамби сегодня это сделал. Означает ли это, что он выйдет в стартовом составе в следующий раз, – посмотрим.