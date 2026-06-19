Уго БРООС: «Мы заслуживали больше»

Главный тренер сборной Южной Африки Уго Броос прокомментировал ничью против сборной Чехии (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

– Каковы ваши первые впечатления? Чувство облегчения? Или, возможно, вы считаете, что команда заслужила одно очко? А может, вы могли бы набрать все три?

– Во-первых, почему бы мне не чувствовать облегчения? Не вижу для этого причин.

Во-вторых, я считаю, что мы сегодня провели очень хороший матч, за исключением одного момента в начале первого тайма, когда мы не были сосредоточены и не держали концентрацию. Мы знали, что у игрока под номером пять сильный вброс с аута, но позволили себе удивиться. На этом уровне за такие ошибки приходится дорого платить.

Но, кроме этого, я считаю, что команда провела очень хороший матч. Особенно во втором тайме мы постоянно находились на половине поля Чехии. Единственное, что делала Чехия, – это играла длинными пасами на высоких игроков – 195 см, 192 см – и пыталась создать опасность после навеса мяча головой.

Поэтому я считаю, что мы сегодня заслуживали большего, ведь, повторяю, мы провели очень хороший матч. Иногда нужна и немного удачи. Сегодня так не получилось. Всегда была нога или тело, блокировавшее удар. Но если мы продолжим в том же духе и сможем повторить такую игру, думаю, у нас есть шанс выйти во второй раунд.

– Вы говорили о Месси и о разнице между тем, когда тебе показывают красную карточку, а когда – нет. Считаете ли вы, что в футболе существует некая несправедливость в зависимости от того, кто ты есть или сколько ты приносишь прибыли?

– Надеюсь, что здесь это не так.

– Что вы сказали игрокам во время перерыва?

– Да, во-первых, я считал, что в первом тайме мы были недостаточно агрессивны, когда теряли мяч. Это позволяло Чехии порой играть слишком легко. Это было одним из моих замечаний.

Во-вторых, нам нужен был кто-то в свободных зонах, чтобы принимать мяч. Я надеялся, что Мофокенг станет тем игроком, который сделает нас опаснее, и это помогло. Думаю, то, что мы сделали во время перерыва, было очень правильным решением.

Но игроки также продемонстрировали немалую решимость и настойчивость. Они стремились победить, и это меня очень радует. Еще раз скажу: я очень горжусь своей командой. Вот это и есть настоящая Южная Африка.

– Вы говорили о критике после первого матча. Какое, по вашему мнению, послание сегодняшнее выступление посылает этим критикам?

– Не думаю, что это что-то существенно изменит. У меня для них нет никакого послания.

Я сказал: если посмотреть на путь, который мы прошли с ЮАР за последние пять лет, то раньше о ЮАР никто на самом деле не знал. Думаю, мы очень хорошо поработали за эти пять лет. А потом вдруг, когда результаты не соответствуют ожиданиям людей, они не задумываются над тем, реалистично ли это. Они просто ожидают определённых результатов.

Это отрицательная сторона моей работы. Тебя критикуют, требуют отставки и так далее.

Но я тренирую уже почти 40 лет. Это как вода, которая стекает с меня. Люди могут писать и говорить что угодно. Я просто делаю то, что считаю нужным, и сегодня, на мой взгляд, я именно так и поступил.

– Мокоена получил ещё одну жёлтую карточку и пропустит решающий матч против Южной Кореи. Как вы с этим справляетесь?

– Да, это досадно. Мы снова получили две жёлтые карточки. В турнире, если мы продвигаемся дальше, такие вещи сказываются. А это не слабые игроки – они среди лучших в нашей команде. Это проблема, которую мы должны решить, и мы постараемся это сделать.

– Мы видели, как Мокоена плакал во время исполнения национального гимна, а затем забил гол, сравнявший счёт. Насколько важен такой игрок, как он?

– Он всегда был очень хорошим игроком и остаётся им до сих пор.

Но в таких матчах бывает трудно контролировать эмоции. Жёлтая карточка, которую он получил, была лишней, но такие вещи случаются. Это тоже часть обучения на этом уровне.

У этой команды нет большого опыта за пределами Африки, поэтому мы учимся во время этих матчей. Если мы выйдем во второй раунд, эти проблемы исчезнут, я в этом уверен.

Главное – оставаться сосредоточенным с первой секунды, понимать, что будет происходить, и контролировать свои эмоции. Но я не буду его винить. На самом деле это также свидетельствует о его сильной ментальности, и это радует меня больше, чем разочаровывает желтая карточка.

– Как вы готовитесь к матчу с Южной Кореей, учитывая, что это совсем другой соперник?

– Южная Корея – это нечто среднее между Мексикой и Чехией. Они очень дисциплинированы, что характерно для восточных команд. Это было заметно и в их матче против Чехии.

У них есть хорошие игроки и несколько ключевых фигур. Это будет тяжелый матч, но в другом смысле. Сегодня было физически тяжело из-за Чехии. В игре против Южной Кореи главное – дисциплина и постоянный бег.

Они бегают, как батарейки «Дураселл» – подключаешь их, и они работают 90 минут. Так что легко не будет.

– Было ли что-то ещё в игре Чехии, кроме длинных пасов?

– Я уже говорил. Это физически сильная команда. Они не очень любят играть в футбол в стиле пасовой игры. Их игра прямая, и у них есть игроки, которые это позволяют.

Большинство из них имеют рост 190 см или выше, тогда как у нас был только один игрок такого роста – наш центральный защитник. Остальные – 180 см или ниже. Это значительно затрудняло нам работу с высокими мячами.

И да, это их тактика. Я не могу судить, почему они её выбрали. Возможно, если бы я тренировал их, то поступил бы так же. Но если вы любите футбол, думаю, вам больше понравится наша игра, чем их.

– Что вы думаете о стадионе и перерывах на питье?

– Честно говоря, это не совсем футбольный стадион. Это фантастический стадион, прекрасный, но только трава напоминает о футболе. Остальное – нет.

Он крытый, а я предпочитаю открытые стадионы. Здесь я не чувствую той самой атмосферы. Сравните его, например, с «Ацтекой» – вот это настоящий футбольный стадион.

Что касается перерывов на гидратацию, они полезны, когда очень жарко. Но на этом стадионе, на мой взгляд, они не нужны. Вчера мы тренировались на улице в жару, и там я понимаю необходимость таких перерывов. Но здесь, после 20 минут, я не думаю, что игрокам нужно пить. Кроме того, это нарушает ритм игры. Если ты доминируешь и вдруг останавливаешься на пять минут, это сбивает твой импульс. Но такие правила, и мы должны их принимать.

– Многие из ваших моментов возникли благодаря дальним ударам, прежде чем вы начали прорываться в штрафную площадку. Это было запланировано?

– Да. В Южной Африке часто видишь комбинации «один-два» в штрафной площадке, но против такой команды, как Чехия, поступая так, ты теряешь каждый мяч. Поэтому приходится использовать удары в качестве варианта, и мы это сделали сегодня. Именно так мы и заработали пенальти. Но, опять же, нужна удача. Мы также избегали навесов, потому что не могли выигрывать воздушные дуэли – они были намного выше нас. Поэтому мы пробовали много разных вариантов. Думаю, ребята очень хорошо справились и следовали инструкциям. Я сказал им: если есть возможность, бейте.