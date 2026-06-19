Герой Швейцарии оценил победный дубль на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби прокомментировал победу над национальной командой Боснии и Герцеговины (4:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Да, это, пожалуй, лучший момент в моей карьере на сегодняшний день. Мы знали, почему не удалось хорошо начать, и сегодня нам пришлось проявить терпение, но мы – хорошая команда, и, на мой взгляд, сегодня мы это продемонстрировали».

В матче с Боснией и Герцеговиной Жоан Манзамби оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.