Герой Швейцарии оценил победный дубль на ЧМ-2026
Жоан Манзамби прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной
Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби прокомментировал победу над национальной командой Боснии и Герцеговины (4:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:
«Да, это, пожалуй, лучший момент в моей карьере на сегодняшний день. Мы знали, почему не удалось хорошо начать, и сегодня нам пришлось проявить терпение, но мы – хорошая команда, и, на мой взгляд, сегодня мы это продемонстрировали».
В матче с Боснией и Герцеговиной Жоан Манзамби оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.
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