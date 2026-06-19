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Чемпионат мира
19 июня 2026, 12:07 | Обновлено 19 июня 2026, 13:02
129
0

Герой Швейцарии оценил победный дубль на ЧМ-2026

Жоан Манзамби прокомментировал победу над Боснией и Герцеговиной

19 июня 2026, 12:07 | Обновлено 19 июня 2026, 13:02
129
0
Герой Швейцарии оценил победный дубль на ЧМ-2026
ФИФА
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Полузащитник сборной Швейцарии Жоан Манзамби прокомментировал победу над национальной командой Боснии и Герцеговины (4:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Да, это, пожалуй, лучший момент в моей карьере на сегодняшний день. Мы знали, почему не удалось хорошо начать, и сегодня нам пришлось проявить терпение, но мы – хорошая команда, и, на мой взгляд, сегодня мы это продемонстрировали».

В матче с Боснией и Герцеговиной Жоан Манзамби оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

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Жоан Манзамби сборная Швейцарии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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