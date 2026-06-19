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Чемпионат мира
19 июня 2026, 16:10 | Обновлено 19 июня 2026, 17:43
1469
4

Иран пожалуется в ФИФА. Сборную не пускают в США

У команды будет только два дня в США

19 июня 2026, 16:10 | Обновлено 19 июня 2026, 17:43
1469
4 Comments
Иран пожалуется в ФИФА. Сборную не пускают в США
Getty Images/Global Images Ukraine
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Федерация футбола Ирана намерена пожаловаться в ФИФА на отношение к сборной со стороны организаторов чемпионата мира.

Команду не пускают в США, где иранские футболисты могли бы готовиться к матчу 2-го тура ЧМ-2026 против Бельгии. Разрешение на въезд на американскую территорию выдано, но только на 20 и 21 июня, а сейчас команде запрещено быть в США и вести подготовку.

В Иране считают, что это является дискриминацией – участникам чемпионата мира не предоставлены равные права.

В первом туре Иран сыграл вничью 2:2 с Новой Зеландией, а наставник команды уже жаловался, что к иранцам несправедливое отношение на турнире.

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ЧМ-2026 по футболу сборная Ирана по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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+5
Все вірно! Не фіг їм там чого робити!
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+2
Команда Ирана - это толпа религиозных фанатиков, и дай Бог, чтобы эти террористы не устроили какой-то теракт в США. Было большой ошибкой со стороны ФИФА допускать их на финал ЧМ...
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-1
Равносильно тому, что английская сборная в 1940 году приехала играть матчи к Гитлеру...
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-4
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