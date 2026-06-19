Иран пожалуется в ФИФА. Сборную не пускают в США

Федерация футбола Ирана намерена пожаловаться в ФИФА на отношение к сборной со стороны организаторов чемпионата мира.

Команду не пускают в США, где иранские футболисты могли бы готовиться к матчу 2-го тура ЧМ-2026 против Бельгии. Разрешение на въезд на американскую территорию выдано, но только на 20 и 21 июня, а сейчас команде запрещено быть в США и вести подготовку.

В Иране считают, что это является дискриминацией – участникам чемпионата мира не предоставлены равные права.

В первом туре Иран сыграл вничью 2:2 с Новой Зеландией, а наставник команды уже жаловался, что к иранцам несправедливое отношение на турнире.