Чемпионат мира19 июня 2026, 10:43 | Обновлено 19 июня 2026, 11:05
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В матче Швейцария – Босния 4 мяча забили игроки, вышедшие на замену
Жоан Манзамби стал автором 11-го дубля «джокеров» на мундиалях
19 июня 2026, 10:43 | Обновлено 19 июня 2026, 11:05
127
0
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В матче Швейцария – Босния (4:1) сразу четыре мяча забили игроки, вышедшие на замену. Три из них записали в свой актив швейцарские «резервисты» и один – боснийский. При этом 20-й летний полузащитник «нати» Жоан Манзамби стал автором 11-го дубля «джокеров» в финальных турнирах чемпионатов мира, а его второй гол в ворота боснийцев оказался 2800-м в истории мундиалей.
К слову, больше мячей в одной игре «дублеры» забивали только в матче группового турнира ЧМ-1982 между Венгрией и Сальвадором (10:1) – пять.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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