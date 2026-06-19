В матче Швейцария – Босния 4 мяча забили игроки, вышедшие на замену

В матче Швейцария – Босния (4:1) сразу четыре мяча забили игроки, вышедшие на замену. Три из них записали в свой актив швейцарские «резервисты» и один – боснийский. При этом 20-й летний полузащитник «нати» Жоан Манзамби стал автором 11-го дубля «джокеров» в финальных турнирах чемпионатов мира, а его второй гол в ворота боснийцев оказался 2800-м в истории мундиалей.

К слову, больше мячей в одной игре «дублеры» забивали только в матче группового турнира ЧМ-1982 между Венгрией и Сальвадором (10:1) – пять.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ