Полесье сообщило, где состоится матч Лиги конференций против Копенгагена

Житомирское «Полесье» сообщило, что номинально домашний матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена» состоится в словацком городе Кошице.

Команды проведут первый поединок 23 июля, а 29-го подопечные Руслана Ротаня сыграют против представителя Дании на выезде в Копенгагене.

Детальную информацию о точном времени начала обеих игр и продажи билетов клуб Украинской Премьер-лиги сообщит позже.

«Волки» завоевали путевку в еврокубки благодаря третьей позиции в турнирной таблице элитного дивизиона. На стадии второго раунда сыграет еще один представитель Украины – черкасский ЛНЗ.

Помощник главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко считает, что «Копенгаген» – самый сложный и сильный соперник, какой мог выпасть на этой стадии.