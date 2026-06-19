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Лига конференций
19 июня 2026, 10:41 | Обновлено 19 июня 2026, 11:14
775
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Полесье сообщило, где состоится матч Лиги конференций против Копенгагена

Номинально домашний поединок житомирский клуб сыграет в словацком городе Кошице

19 июня 2026, 10:41 | Обновлено 19 июня 2026, 11:14
775
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Полесье сообщило, где состоится матч Лиги конференций против Копенгагена
ФК Полесье Житомир
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Житомирское «Полесье» сообщило, что номинально домашний матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена» состоится в словацком городе Кошице.

Команды проведут первый поединок 23 июля, а 29-го подопечные Руслана Ротаня сыграют против представителя Дании на выезде в Копенгагене.

Детальную информацию о точном времени начала обеих игр и продажи билетов клуб Украинской Премьер-лиги сообщит позже.

«Волки» завоевали путевку в еврокубки благодаря третьей позиции в турнирной таблице элитного дивизиона. На стадии второго раунда сыграет еще один представитель Украины – черкасский ЛНЗ.

Помощник главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко считает, что «Копенгаген» – самый сложный и сильный соперник, какой мог выпасть на этой стадии.

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Лига конференций Полесье Житомир Копенгаген Кошице
Николай Тытюк Источник: ФК Полесье
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