Полесье сообщило, где состоится матч Лиги конференций против Копенгагена
Номинально домашний поединок житомирский клуб сыграет в словацком городе Кошице
Житомирское «Полесье» сообщило, что номинально домашний матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против «Копенгагена» состоится в словацком городе Кошице.
Команды проведут первый поединок 23 июля, а 29-го подопечные Руслана Ротаня сыграют против представителя Дании на выезде в Копенгагене.
Детальную информацию о точном времени начала обеих игр и продажи билетов клуб Украинской Премьер-лиги сообщит позже.
«Волки» завоевали путевку в еврокубки благодаря третьей позиции в турнирной таблице элитного дивизиона. На стадии второго раунда сыграет еще один представитель Украины – черкасский ЛНЗ.
Помощник главного тренера «Полесья» Сергей Кравченко считает, что «Копенгаген» – самый сложный и сильный соперник, какой мог выпасть на этой стадии.
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