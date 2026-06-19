Бывший тренер Динамо и сборной Украины выбрал себе топ-клуб УПЛ
Павлов будет работать в «Харькове»
Николай Павлов возвращается в футбол. Бывший наставник сборной Украины и «Динамо» будет работать в «Харькове».
По информации ТаТоТаке, стороны уже достигли договоренности о сотрудничестве, а в ближайшее время о назначении могут объявить официально.
Сообщается, что 71-летний специалист займет должность советника президента клуба по спортивным вопросам. Павлов имеет большой опыт работы в украинском футболе: в разные годы он возглавлял «Динамо», «Ворсклу», «Ильичевец», «Мариуполь» и работал в тренерском штабе национальной сборной Украины.
В последнее время специалист исполнял обязанности почетного президента «Левого берега», а теперь готов к новому вызову в харьковском футболе.
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