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Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 09:53 | Обновлено 19 июня 2026, 10:01
513
0

Бывший тренер Динамо и сборной Украины выбрал себе топ-клуб УПЛ

Павлов будет работать в «Харькове»

19 июня 2026, 09:53 | Обновлено 19 июня 2026, 10:01
513
0
Бывший тренер Динамо и сборной Украины выбрал себе топ-клуб УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Павлов
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Николай Павлов возвращается в футбол. Бывший наставник сборной Украины и «Динамо» будет работать в «Харькове».

По информации ТаТоТаке, стороны уже достигли договоренности о сотрудничестве, а в ближайшее время о назначении могут объявить официально.

Сообщается, что 71-летний специалист займет должность советника президента клуба по спортивным вопросам. Павлов имеет большой опыт работы в украинском футболе: в разные годы он возглавлял «Динамо», «Ворсклу», «Ильичевец», «Мариуполь» и работал в тренерском штабе национальной сборной Украины.

В последнее время специалист исполнял обязанности почетного президента «Левого берега», а теперь готов к новому вызову в харьковском футболе.

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Николай Павлов Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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