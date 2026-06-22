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Чемпионат мира
22 июня 2026, 11:51 | Обновлено 22 июня 2026, 13:02
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Один из главных героев чемпионата мира может продолжить карьеру в россии

Голкипер сборной Кабо-Верде открыт для предложений, о чем сообщил агент опытного футболиста

22 июня 2026, 11:51 | Обновлено 22 июня 2026, 13:02
613
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Один из главных героев чемпионата мира может продолжить карьеру в россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Возинья 
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Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья может продолжить карьеру в российском чемпионате. Об этом сообщил агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз:

«Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям. Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей», – сообщил Круз.

По словам агента, внимание игрока сосредоточено на чемпионате мира, но он готов обратить внимание на серьезные спортивные проекты, в том числе из российского чемпионата.

Возинья стал одним из главных героев мундиаля, который проходит в США, Мексике и Каннаде, когда вырвал для своей сборной ничью в противостоянии с командой Испании.

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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Нехай йде; навряд чи коли в наступних відборах Кабоверде потрапить на чемпіонат світу... 
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