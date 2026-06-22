Один из главных героев чемпионата мира может продолжить карьеру в россии
Голкипер сборной Кабо-Верде открыт для предложений, о чем сообщил агент опытного футболиста
Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья может продолжить карьеру в российском чемпионате. Об этом сообщил агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз:
«Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям. Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей», – сообщил Круз.
По словам агента, внимание игрока сосредоточено на чемпионате мира, но он готов обратить внимание на серьезные спортивные проекты, в том числе из российского чемпионата.
Возинья стал одним из главных героев мундиаля, который проходит в США, Мексике и Каннаде, когда вырвал для своей сборной ничью в противостоянии с командой Испании.
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