Один из главных героев чемпионата мира может продолжить карьеру в россии

Голкипер сборной Кабо-Верде Возинья может продолжить карьеру в российском чемпионате. Об этом сообщил агент футболиста Адилсон дос Сантос да Круз:

«Возинья открыт для возможностей, которые соответствуют его спортивным амбициям и личным ценностям. Россия имеет сильные футбольные традиции, страстных болельщиков и историю воспитания отличных вратарей», – сообщил Круз.

По словам агента, внимание игрока сосредоточено на чемпионате мира, но он готов обратить внимание на серьезные спортивные проекты, в том числе из российского чемпионата.

Возинья стал одним из главных героев мундиаля, который проходит в США, Мексике и Каннаде, когда вырвал для своей сборной ничью в противостоянии с командой Испании.