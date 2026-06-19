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Чемпионат мира
19 июня 2026, 07:31 |
164
0

ФОТО. Определен лучший футболист в матче сборных Мексики и Южной Кореи

Луис Ромо забил единственный гол в поединке второго тура и вывел свою команду в плей-офф

19 июня 2026, 07:31 |
164
0
ФОТО. Определен лучший футболист в матче сборных Мексики и Южной Кореи
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Мексики по футболу
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Полузащитник сборной Мексики Луис Ромо был признан лучшим игроком матча второго тура чемпионата мира, в котором его команда одолела Южную Корею со счетом 1:0.

Опытный 31-летний футболист вышел в стартовом составе, провел на поле 71 минуту и забил единственный гол, который стал победным и подарил мексиканцам путевку в плей-офф.

После этого матча подопечные Хавьере Агирре набрали шесть баллов, и закрепились на первом месте, опередив сборные Южной Кореи (три балла), Чехии (1) и ЮАР (1).

Ромо провел первый матч в карьере на чемпионатах мира. Полузащитник «Гвадалахары» 64 раза одевал футболку национальной команды и отметился пятью результативными ударами.

ФОТО. Определен лучший футболист в матче сборных Мексики и Южной Кореи

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Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
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