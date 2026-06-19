ФОТО. Определен лучший футболист в матче сборных Мексики и Южной Кореи
Луис Ромо забил единственный гол в поединке второго тура и вывел свою команду в плей-офф
Полузащитник сборной Мексики Луис Ромо был признан лучшим игроком матча второго тура чемпионата мира, в котором его команда одолела Южную Корею со счетом 1:0.
Опытный 31-летний футболист вышел в стартовом составе, провел на поле 71 минуту и забил единственный гол, который стал победным и подарил мексиканцам путевку в плей-офф.
После этого матча подопечные Хавьере Агирре набрали шесть баллов, и закрепились на первом месте, опередив сборные Южной Кореи (три балла), Чехии (1) и ЮАР (1).
Ромо провел первый матч в карьере на чемпионатах мира. Полузащитник «Гвадалахары» 64 раза одевал футболку национальной команды и отметился пятью результативными ударами.
ФОТО. Определен лучший футболист в матче сборных Мексики и Южной Кореи
Luis Romo earns the @MichelobUltra Superior Player of the Match trophy!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/PVQRuzfiY2
An update on how Group A and B are looking! 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Исмаэля Коне покинул поле на носилках
Коротун сообщил, что всё это было лишь слухами