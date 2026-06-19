Сборная Мексики на 50-й минуте забила первый мяч в матче с Южной Кореей, который проходит в рамках второго тура ЧМ-2026.

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Хозяева турнира отличились после курьезной ошибки вратаря Ким Сын Кю.

Голкипер поймал мяч, но выпустил его из-за столкновения с партнером: Ким в прыжке задел его и упал на газон, упустив мяч из рук.

Мексиканец Луис Ромо долго не раздумывал и пробил в одно касание – 1:0.

ВИДЕО. Выронил из рук. Южная Корея подарила гол Мексике: курьез

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine