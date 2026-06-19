За 27 матчей ЧМ-26 удалено 6 игроков. 28 красных: когда установили рекорд?
На мундиале этого года уже показано больше красных карточек, чем на ЧМ в 2018 и 2022
За 27 матчей чемпионата мира 2026 уже показано шесть красных карточек.
В матче-открытия между Мексикой и Южной Африкой были удалены Яя Ситоле, Темба Зване (оба – ЮАР) и Сесар Монтес (Мексика).
В двух поединках второго тура группы B красный цвет увидели еще три футболиста: в матче Швейцария – Босния и Герцеговина рефери удалил Тарика Мухаремовича (Босния), а во встрече Канада – Катар поле досрочно покинули Хомам Ахмед и Ассим Мадибо (оба – Катар).
За восемь игровых дней ЧМ-2026 уже показано больше красных, чем за все матчи ЧМ-2018 и ЧМ-2022 – по 4 удаления.
Однако до рекорда еще довольно далеко. Наиболее «красным» мундиалем в истории является турнир в 2006 году – 28 удалений! Тогда в историю вляпался и украинец Владислав Ващук, который заработал красную карточку в матче с Испанией.
Чемпионаты мира и красные карточки:
- 1930 – 1
- 1934 – 1
- 1938 – 4
- 1950 – 0
- 1954 – 3
- 1958 – 3
- 1962 – 6
- 1966 – 5
- 1970 – 0
- 1974 – 5
- 1978 – 3
- 1982 – 5
- 1986 – 8
- 1990 – 16
- 1994 – 15
- 1998 – 22
- 2002 – 17
- 2006 – 28
- 2010 – 17
- 2014 – 10
- 2018 – 4
- 2022 – 4
- 2026 – 6
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне пополнили юношеский состав Олифером и Ганиговским
Исмаэля Коне покинул поле на носилках