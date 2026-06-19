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Чемпионат мира
19 июня 2026, 04:47 | Обновлено 19 июня 2026, 04:50
165
0

За 27 матчей ЧМ-26 удалено 6 игроков. 28 красных: когда установили рекорд?

На мундиале этого года уже показано больше красных карточек, чем на ЧМ в 2018 и 2022

19 июня 2026, 04:47 | Обновлено 19 июня 2026, 04:50
165
0
За 27 матчей ЧМ-26 удалено 6 игроков. 28 красных: когда установили рекорд?
Getty Images/Global Images Ukraine
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За 27 матчей чемпионата мира 2026 уже показано шесть красных карточек.

В матче-открытия между Мексикой и Южной Африкой были удалены Яя Ситоле, Темба Зване (оба – ЮАР) и Сесар Монтес (Мексика).

В двух поединках второго тура группы B красный цвет увидели еще три футболиста: в матче Швейцария – Босния и Герцеговина рефери удалил Тарика Мухаремовича (Босния), а во встрече Канада – Катар поле досрочно покинули Хомам Ахмед и Ассим Мадибо (оба – Катар).

За восемь игровых дней ЧМ-2026 уже показано больше красных, чем за все матчи ЧМ-2018 и ЧМ-2022 – по 4 удаления.

Однако до рекорда еще довольно далеко. Наиболее «красным» мундиалем в истории является турнир в 2006 году – 28 удалений! Тогда в историю вляпался и украинец Владислав Ващук, который заработал красную карточку в матче с Испанией.

Чемпионаты мира и красные карточки:

  • 1930 – 1
  • 1934 – 1
  • 1938 – 4
  • 1950 – 0
  • 1954 – 3
  • 1958 – 3
  • 1962 – 6
  • 1966 – 5
  • 1970 – 0
  • 1974 – 5
  • 1978 – 3
  • 1982 – 5
  • 1986 – 8
  • 1990 – 16
  • 1994 – 15
  • 1998 – 22
  • 2002 – 17
  • 2006 – 28
  • 2010 – 17
  • 2014 – 10
  • 2018 – 4
  • 2022 – 4
  • 2026 – 6

Инфографика

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ЧМ-2026 по футболу удаление (красная карточка) рекорд статистика
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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