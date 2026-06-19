За 27 матчей ЧМ-26 удалено 6 игроков. 28 красных: когда установили рекорд?

За 27 матчей чемпионата мира 2026 уже показано шесть красных карточек.

В матче-открытия между Мексикой и Южной Африкой были удалены Яя Ситоле, Темба Зване (оба – ЮАР) и Сесар Монтес (Мексика).

В двух поединках второго тура группы B красный цвет увидели еще три футболиста: в матче Швейцария – Босния и Герцеговина рефери удалил Тарика Мухаремовича (Босния), а во встрече Канада – Катар поле досрочно покинули Хомам Ахмед и Ассим Мадибо (оба – Катар).

За восемь игровых дней ЧМ-2026 уже показано больше красных, чем за все матчи ЧМ-2018 и ЧМ-2022 – по 4 удаления.

Однако до рекорда еще довольно далеко. Наиболее «красным» мундиалем в истории является турнир в 2006 году – 28 удалений! Тогда в историю вляпался и украинец Владислав Ващук, который заработал красную карточку в матче с Испанией.

Чемпионаты мира и красные карточки:

1930 – 1

1934 – 1

1938 – 4

1950 – 0

1954 – 3

1958 – 3

1962 – 6

1966 – 5

1970 – 0

1974 – 5

1978 – 3

1982 – 5

1986 – 8

1990 – 16

1994 – 15

1998 – 22

2002 – 17

2006 – 28

2010 – 17

2014 – 10

2018 – 4

2022 – 4

2026 – 6

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