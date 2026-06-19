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Чемпионат мира
19 июня 2026, 04:15 |
317
0

Самые разгромные победы в истории чемпионатов мира. Канада не дотянула

19 июня канадцы уничтожили Катар со счетом 6:0 во втором туре группы B ЧМ-2026

19 июня 2026, 04:15 |
317
0
Самые разгромные победы в истории чемпионатов мира. Канада не дотянула
Getty Images/Global Images Ukraine
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В ночь на 19 июня сборная Канады одержала разгромную победу над Катаром в матче 2-го тура группы B чемпионата мира 2026 со счетом 6:0.

Для канадцев это первая в истории победа на мундиалиях и первый матч, в котором они сумели не пропустить.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Однако это далеко не самая крупная виктория в истории ЧМ. Кроме того, она даже не входит в топ-10.

За всю историю ЧМ было 11 матчей, в которых одна из сборных одержала более разгромную победу.

Первая позици и у национальной команды Венгрии – в 1-м туре первого раунда ЧМ-1982 венгры уничтожили Сальвадор со счетом 10:1. Пока что Венгрия является единственной сборной в истории, которой удалось забить 10 или более голов в одном матче мирового первенства.

Вторую и третью позиции делят, опять же, Венгрия и Югославия. В 1954 году венгры вынесли Южную Корею 9:0, а в 1974 Югославия с таким же счетом разобралась с Заиром (сейчас – ДР Конго).

Самые разгромные победы в истории чемпионатов мира:

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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