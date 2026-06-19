Новые рекорды. Канада переписала свою историю на чемпионатах мира

Сборная Канады в матче второго тура ЧМ-2026 разгромила Катар (6:0) и установила новые достижения.

Нынешний турнир стал лишь третьим для Канады на чемпионатах мира. Ранее канадцы принимали участие в мундиалях 1986 и 2022 годов.

До этого матча они ни разу не побеждали на турнире. Теперь на счету канадцев одна победа, одна ничья и шесть поражений. Примечательно, что и победу, и ничью Канада добыла именно на нынешнем мундиале.

Также сборная Канады впервые забила шесть мячей в матче чемпионата мира. Предыдущим рекордом результативности для нее был всего один забитый мяч.

Третьим достижением для Канады стал первый сухой матч на чемпионатах мира – до этого канадцы стабильно пропускали в каждом поединке мундиаля. Больше всего мячей в ворота Канады на ЧМ забила сборная Хорватии, которая в 2022 году отличилась четыре раза (4:1).

Результаты Канады на чемпионате мира 1986:

Результаты Канады на чемпионате мира 2022: