Сборная Катара пропустила пятый мяч от Канады на 75-й минуте матча второго тура чемпионата мира 2026 года.

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В собственные ворота мяч зарядил полузащитник Мохаммад Аль-Маннаи, который пытался выбить его из штрафной площади.

Впрочем, приложился Мохаммад по мячу неудачно и срезал его в свои ворота.

ВИДЕО. Полное фиаско. Игрок сборной Катара на радость Канаде забил в свои

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine