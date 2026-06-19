Чемпионат мира19 июня 2026, 02:54 | Обновлено 19 июня 2026, 03:39
74
0
ВИДЕО. Полное фиаско. Игрок сборной Катара на радость Канаде забил в свои
Автогол стал символом провального выступления катарцев
19 июня 2026, 02:54 | Обновлено 19 июня 2026, 03:39
74
0
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Сборная Катара пропустила пятый мяч от Канады на 75-й минуте матча второго тура чемпионата мира 2026 года.
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В собственные ворота мяч зарядил полузащитник Мохаммад Аль-Маннаи, который пытался выбить его из штрафной площади.
Впрочем, приложился Мохаммад по мячу неудачно и срезал его в свои ворота.
ВИДЕО. Полное фиаско. Игрок сборной Катара на радость Канаде забил в свои
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