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Чемпионат мира
19 июня 2026, 02:45 | Обновлено 19 июня 2026, 03:39
268
0

ВИДЕО. Канада наказала Катар голом после жуткого эпизода с травмой

Нейтан Салиба забил со штрафного и посвятил мяч Исмаэлю Коне

19 июня 2026, 02:45 | Обновлено 19 июня 2026, 03:39
268
0
ВИДЕО. Канада наказала Катар голом после жуткого эпизода с травмой
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник «Андерлехта» и сборной Канады Натан Салиба положил яркий мяч со штрафного в матче второго тура ЧМ-2026 против Катара.

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Натан вышел на футбольное поле на 57-й минуту вместо Исмаэля Коне, который получил ужасную травму из-за подката соперника.

Гол от Салиба пришел на 64-й минуте, и посвятил он его своему партнеру Коне.

Благодаря точному удару Натана сборная Канады повела в матче со счетом 4:0 против Катара, который играет вдевятером.

ВИДЕО. Канада наказала Катар голом после жуткого эпизода с травмой

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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