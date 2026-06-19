ВИДЕО. Канада наказала Катар голом после жуткого эпизода с травмой
Нейтан Салиба забил со штрафного и посвятил мяч Исмаэлю Коне
Полузащитник «Андерлехта» и сборной Канады Натан Салиба положил яркий мяч со штрафного в матче второго тура ЧМ-2026 против Катара.
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Натан вышел на футбольное поле на 57-й минуту вместо Исмаэля Коне, который получил ужасную травму из-за подката соперника.
Гол от Салиба пришел на 64-й минуте, и посвятил он его своему партнеру Коне.
Благодаря точному удару Натана сборная Канады повела в матче со счетом 4:0 против Катара, который играет вдевятером.
ВИДЕО. Канада наказала Катар голом после жуткого эпизода с травмой
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