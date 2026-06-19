ФОТО. Вратарь сборной США окончил Гарвард. История, которая впечатляет

Вратарь сборной США Мэтт Фриз стал одним из героев американской команды на чемпионате мира 2026. Однако внимание привлекают не только его выступления на футбольном поле, но и необычная история жизни.

Как сообщает ESPN, Фриз вырос в семье ученых и врачей. Его отец Эндрю Фриз был известным нейрохирургом и одним из пионеров генной терапии в США. Брат и сестры также построили успешную академическую карьеру, а сам Мэтт поступил в Гарвардский университет.

Несмотря на ожидания семьи, американец решил посвятить себя футболу. В 2018 году он покинул Гарвард ради профессиональной карьеры в «Филадельфии Юнион», однако позже вернулся к учебе и все же получил диплом по экономике.

Фриз рассказал, что его отец поначалу скептически относился к футбольной карьере сына, считая профессиональный спорт недостаточно полезным для общества. Однако незадолго до своей смерти в 2021 году Эндрю Фриз изменил мнение и поддержал выбор сына.

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Во время учебы вратарь не только играл в футбол, но и посещал лекции бизнес-школы Wharton, проходил стажировку в сфере инвестиций и даже проводил собственные исследования поведения футболистов в сериях пенальти.

Именно отражение пенальти стало одной из главных сильных сторон голкипера. Летом 2025 года он парировал три удара в серии послематчевых пенальти против Коста-Рики в составе сборной США.

Сейчас Фриз выступает за «Нью-Йорк Сити» и является основным голкипером сборной США на домашнем мундиале. Его история является редким примером того, как можно успешно совмещать спорт высочайшего уровня и престижное образование.