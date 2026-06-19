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19 июня 2026, 01:39 | Обновлено 19 июня 2026, 01:45
138
0

ФОТО. Вратарь сборной США окончил Гарвард. История, которая впечатляет

Голкипер сборной США Мэтт Фриз совмещал профессиональный футбол с учебой

19 июня 2026, 01:39 | Обновлено 19 июня 2026, 01:45
138
0
ФОТО. Вратарь сборной США окончил Гарвард. История, которая впечатляет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэтт Фриз
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Вратарь сборной США Мэтт Фриз стал одним из героев американской команды на чемпионате мира 2026. Однако внимание привлекают не только его выступления на футбольном поле, но и необычная история жизни.

Как сообщает ESPN, Фриз вырос в семье ученых и врачей. Его отец Эндрю Фриз был известным нейрохирургом и одним из пионеров генной терапии в США. Брат и сестры также построили успешную академическую карьеру, а сам Мэтт поступил в Гарвардский университет.

Несмотря на ожидания семьи, американец решил посвятить себя футболу. В 2018 году он покинул Гарвард ради профессиональной карьеры в «Филадельфии Юнион», однако позже вернулся к учебе и все же получил диплом по экономике.

Фриз рассказал, что его отец поначалу скептически относился к футбольной карьере сына, считая профессиональный спорт недостаточно полезным для общества. Однако незадолго до своей смерти в 2021 году Эндрю Фриз изменил мнение и поддержал выбор сына.

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Во время учебы вратарь не только играл в футбол, но и посещал лекции бизнес-школы Wharton, проходил стажировку в сфере инвестиций и даже проводил собственные исследования поведения футболистов в сериях пенальти.

Именно отражение пенальти стало одной из главных сильных сторон голкипера. Летом 2025 года он парировал три удара в серии послематчевых пенальти против Коста-Рики в составе сборной США.

Сейчас Фриз выступает за «Нью-Йорк Сити» и является основным голкипером сборной США на домашнем мундиале. Его история является редким примером того, как можно успешно совмещать спорт высочайшего уровня и престижное образование.

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Максим Лапченко Источник: ESPN
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