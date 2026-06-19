«Главное украшение Японии». Жена Забарного взорвала сеть новыми фото
Ангелина Забарная показала роскошный отпуск с футболистом
Жена защитника сборной Украины и ПСЖ Ильи Забарного – Ангелина Забарная – поделилась яркими кадрами из отпуска в Японии.
В Instagram девушка опубликовала серию атмосферных фотографий из Токио и других популярных локаций страны, коротко подписав публикацию: «Tokyo diary» («Токийский дневник»).
На снимках можно увидеть прогулки по знаменитому перекрестку Сибуя, посещение традиционных храмов, роскошных ресторанов, цветочных оранжерей и других знаковых мест. Ангелина отдыхает вместе с мужем, который набирается сил после насыщенного сезона.
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Подписчики тепло встретили новую публикацию. В комментариях пользователи оставили множество комплиментов: «Красота среди красоты», «Главное украшение Японии», «Столько красоты», «Невероятные фотографии! Вы такие красивые» и так далее.
Судя по снимкам, отпуск получается легким, счастливым и насыщенным впечатлениями. Пара наслаждается путешествием и набирается сил перед стартом нового сезона, а поклонники продолжают восхищаться их атмосферными кадрами из Японии.
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