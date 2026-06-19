ФОТО. Джокерный дубль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Швейцария – Босния
Жоан Манзамби вышел на 71-й мин и забил два гола в поединке 2-го тура группы B (4:1)
20-летний швейцарский хавбек Жоан Манзамби, который на клубном уровне защищает цвета немецкого Фрайбурга, стал лучшим игроком матче 2-го тура группы B чемпионата мира 2026 против Боснии и Герцеговины.
Манзамби начал встречу в резерве и появился на поле на 71-й минуте, заменив Дэна Ндойе. Жоан отличился на 74-й и 90-й мин, сыграв ключевую роль в победе подопечных Мурата Якина (4:1).
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В одном квартете Швейцария и Босния выступают вместе с Канадой и Катаром. По итогам двух туров у швейцарцев в активе четыре очка, а у боснийцев – одно.
В последнем туре группового этапа Швейцария встретится с Канадой, а БиГ поборется с катарцами.
ЧМ-2026. Группа B
Второй тур. 18 июня
Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1
Голы: Манзамби, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+7 (пен.) – Махич, 90+3
Удаление: Мухаремович, 80 (Босния)
ФОТО. Джокерный дубль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Швейцария – Босния
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