20-летний швейцарский хавбек Жоан Манзамби, который на клубном уровне защищает цвета немецкого Фрайбурга, стал лучшим игроком матче 2-го тура группы B чемпионата мира 2026 против Боснии и Герцеговины.

Манзамби начал встречу в резерве и появился на поле на 71-й минуте, заменив Дэна Ндойе. Жоан отличился на 74-й и 90-й мин, сыграв ключевую роль в победе подопечных Мурата Якина (4:1).

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В одном квартете Швейцария и Босния выступают вместе с Канадой и Катаром. По итогам двух туров у швейцарцев в активе четыре очка, а у боснийцев – одно.

В последнем туре группового этапа Швейцария встретится с Канадой, а БиГ поборется с катарцами.

ЧМ-2026. Группа B

Второй тур. 18 июня

Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1

Голы: Манзамби, 74, 90, Варгас, 84, Джака, 90+7 (пен.) – Махич, 90+3

Удаление: Мухаремович, 80 (Босния)

ФОТО. Джокерный дубль. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Швейцария – Босния

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine