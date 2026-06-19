Джесси Марш и Хулен Лопетеги назвали составы на матч ЧМ-2026 Канада – Катар

19 июня состоится матч 2-го тура группы B чемпионата мира 2026 между сборными Канады и Катара.

Перед стартом встречи наставники команд – Джесси Марш (Канада) и Хулеп Лопетеги (Катар) – назвали стартовые составы своих подопечных.

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Поединок Канады и Катара состоится 19 июня в 01:00 по Киеву на Би-Си Плейс в Ванкувере.

В одном квартете канадцы и катарцы играют вместе со Швейцарией и Боснией и Герцеговиной. В 1-м туре Канада сыграла вничью с БиГ (1:1), а Катар вырвал одно очков в матче со швейцарцами (1:1), забив на 90+4-й.

Стартовые составы на матч Канада – Катар: