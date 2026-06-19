Ван Хекке стал 5-м самым дорогим приобретением в истории Тоттенгема

Тоттенхэм Хотспур совершил пятое самое дорогое приобретение в своей истории.

26-летний нидерландский центральный защитник Ян Пол ван Хекке за 60 млн евро был приобретен у Брайтона.

В истории «шпор» было совершено лишь четыре более дорогих покупки: Хави Симонс (65 млн евро), Доминик Соланке (64.3 млн евро), Мохаммед Кудус (63.8 млн евро) и Тангуй Ндомбеле (62 млн евро).

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Тоттенхэм Хотспур

65 млн евро – Хави Симонс (из РБ Лейпциг), 2025/26

64.3 млн евро – Доминик Соланке (из Борнмута), 2024/25

63.8 млн евро – Мохаммед Кудус (из Вест Хэм Юнайтед), 2025/26

62 млн евро – Тангуй Ндомбеле (из Лиона), 2019/20

60 млн евро – Ян Пол ван Хекке (из Брайтона), 2026/27

58 млн евро – Ришарлисон (из Эвертона), 2022/23

55 млн евро – Бреннан Джонсон (из Ноттингем Форест), 2023/24

53.8 млн евро – Кристиан Ромеро (из Аталанты), 2022/23

46.3 млн евро – Джеймс Мэддисон (из Лестер Сити), 2023/24

42 млн евро – Девинсон Санчес (из Аякса), 2017/18