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Англия
18 июня 2026, 22:06 | Обновлено 18 июня 2026, 22:18
1605
0

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил дорогой трансфер защитника

Ян Пол ван Хекке покинул Брайтон

18 июня 2026, 22:06 | Обновлено 18 июня 2026, 22:18
1605
0
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил дорогой трансфер защитника
ФК Тоттенхэм. Ян Пол ван Хекке
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Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с нидерландским центральным защитником «Брайтона» Яном Полом ван Хекке.

Детали соглашения между клубом и 26-летним футболистом пока не разглашаются.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» заплатили за игрока 52 миллиона фунтов стерлингов. «Чайки» также получат 20% от возможной перепродажи защитника.

В сезоне 2025/26 Ян Пол ван Хекке провёл 40 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется Сандро Тонали.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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