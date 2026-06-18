ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил дорогой трансфер защитника
Ян Пол ван Хекке покинул Брайтон
Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о подписании контракта с нидерландским центральным защитником «Брайтона» Яном Полом ван Хекке.
Детали соглашения между клубом и 26-летним футболистом пока не разглашаются.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» заплатили за игрока 52 миллиона фунтов стерлингов. «Чайки» также получат 20% от возможной перепродажи защитника.
В сезоне 2025/26 Ян Пол ван Хекке провёл 40 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми голами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» интересуется Сандро Тонали.
We are delighted to announce the signing of Jan Paul van Hecke ✍️— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 18, 2026
🔗 https://t.co/iNaRYrJTlB pic.twitter.com/yKo4Urcibn
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