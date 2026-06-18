Брайтон умеет продавать. Ван Хекке перешел в Тоттенхэм за крупную сумму

Брайтон совершил четвертую самую дорогую продажу в своей истории.

26-летний нидерландский центральный защитник Ян Пол ван Хекке за 60 млн евро перебрался в лагерь лондонского Тоттенгема.

В истории Брайтона было лишь три более дорогих продажи, и все они были осуществлены в разные сезоны в Челси: Мойзес Кайседо (116 млн евро), Марк Кукурелья (65.3 млн евро) и Жоау Педру (63.7 млн ​​евро).

Топ-10 самых дорогих продаж в истории Брайтона

116 млн евро – Мойзес Кайседо (Челси), 2023/24

65.3 млн евро – Марк Кукурелья (Челси), 2022/23

63.7 млн ​​евро – Жоау Педру (Челси), 2025/26

60 млн евро – Ян Пол ван Хекке (Тоттенхэм Готспур), 2026/27

58.5 млн евро – Бен Вайт (Арсенал), 2021/22

42 млн евро – Алексис Макаллистер (Ливерпуль), 2023/24

29.2 млн евро – Ив Биссума (Тоттенхэм Хотспур), 2022/23

26.7 млн ​​евро – Дениз Ундав (Штутгарт), 2024/25

24.4 млн евро – Симон Адингра (Сандерленд), 2025/26

24 млн евро – Леандро Троссар (Арсенал), 2022/23