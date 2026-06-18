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Чемпионат мира
18 июня 2026, 23:47 |
340
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В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча сборной

Дебют сборной Узбекистана получился неудачным – 1:3

18 июня 2026, 23:47 |
340
1 Comments
В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча сборной
Getty Images/Global Images Ukraine
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Президент Узбекистана Шавхат Мирзиеев перенёс начало рабочего дня в четверг, 18 июня, так как в этот день сборная страны впервые играла на чемпионате мира по футболу.

К работе можно было приступить с 10.00. На такой шаг глава государства пошёл для того, чтобы все граждане страны смогли посмотреть исторический матч команды.

Игра с Колумбией началась в 7.00 по времени Узбекистана, таким образом, болельщики смогли ее посмотреть в кругу семьи и близких.

Дебют сборной Узбекистана получился неудачным – 1:3. 24 июня она сыграет против Португалии, а 28-го – против ДР Конго.

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Руслан Полищук Источник
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Після гри з Португалією можна їхати додому.
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