В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча сборной

Президент Узбекистана Шавхат Мирзиеев перенёс начало рабочего дня в четверг, 18 июня, так как в этот день сборная страны впервые играла на чемпионате мира по футболу.

К работе можно было приступить с 10.00. На такой шаг глава государства пошёл для того, чтобы все граждане страны смогли посмотреть исторический матч команды.

Игра с Колумбией началась в 7.00 по времени Узбекистана, таким образом, болельщики смогли ее посмотреть в кругу семьи и близких.

Дебют сборной Узбекистана получился неудачным – 1:3. 24 июня она сыграет против Португалии, а 28-го – против ДР Конго.