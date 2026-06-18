В Узбекистане перенесли начало рабочего дня из-за матча сборной
Дебют сборной Узбекистана получился неудачным – 1:3
Президент Узбекистана Шавхат Мирзиеев перенёс начало рабочего дня в четверг, 18 июня, так как в этот день сборная страны впервые играла на чемпионате мира по футболу.
К работе можно было приступить с 10.00. На такой шаг глава государства пошёл для того, чтобы все граждане страны смогли посмотреть исторический матч команды.
Игра с Колумбией началась в 7.00 по времени Узбекистана, таким образом, болельщики смогли ее посмотреть в кругу семьи и близких.
Дебют сборной Узбекистана получился неудачным – 1:3. 24 июня она сыграет против Португалии, а 28-го – против ДР Конго.
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