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Чемпионат мира
18 июня 2026, 21:37 |
528
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Нойер сделал важное объявление по поводу своей карьеры

Мануэль Нойер уходит из сборной Германии

18 июня 2026, 21:37 |
528
1 Comments
Нойер сделал важное объявление по поводу своей карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер
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Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер подтвердил, что после окончания чемпионата мира 2026 года он завершит международную карьеру.

«Это будет мой последний турнир за сборную Германии. Я не планирую играть на Евро через два года. Но я хочу с нетерпением ждать каждой игры и не думать о прощании или потенциальном последнем матче», – сказал он на пресс-конференции сборной Германии.

«Я абсолютно уверен, что команда способна выиграть турнир, иначе меня бы здесь не было. Победа на моем втором чемпионате мира, конечно, была бы для меня чем-то особенным», – добавил Нойер.

В активе 40-летнего вратаря 125 матчей за национальную сборную. Немцы в первом туре чемпионата разгромили Кюрасао (7:1), а дальше сыграют с Кот-д`Ивуаром 21 июня.

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Мануэль Нойер сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Yahoo Sports
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Чи це такий переклад заяви Ноєра, чи він таки дебіл? Бо читати це просто неможливо, цен ж бред ідіота
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