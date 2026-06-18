Нойер сделал важное объявление по поводу своей карьеры

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер подтвердил, что после окончания чемпионата мира 2026 года он завершит международную карьеру.

«Это будет мой последний турнир за сборную Германии. Я не планирую играть на Евро через два года. Но я хочу с нетерпением ждать каждой игры и не думать о прощании или потенциальном последнем матче», – сказал он на пресс-конференции сборной Германии.

«Я абсолютно уверен, что команда способна выиграть турнир, иначе меня бы здесь не было. Победа на моем втором чемпионате мира, конечно, была бы для меня чем-то особенным», – добавил Нойер.

В активе 40-летнего вратаря 125 матчей за национальную сборную. Немцы в первом туре чемпионата разгромили Кюрасао (7:1), а дальше сыграют с Кот-д`Ивуаром 21 июня.