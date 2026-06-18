В матче 2-го тура группы A чемпионата мира 2026 года между сборными Чехии и Южно-Африканской Республики счёт сравнялся в конце встречи.

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На 83-й минуте главный арбитр матча Тори Пенсо назначила пенальти в ворота чешской команды за игру рукой. К отметке подошел полузащитник сборной ЮАР Тебого Мокоена, который уверенно реализовал одиннадцатиметровый и сравнял счет – 1:1.

Напомним, что ещё на 6-й минуте Чехия вышла вперёд благодаря голу Михала Садилека.

Перед этой встречей обе сборные потерпели поражения в стартовом туре. Чехи уступили Южной Корее (1:2), а ЮАР проиграла Мексике со счётом 0:2.

ВИДЕО. Как Чехия пропустила на последних минутах от ЮАР на мундиале