ЛИНЕКЕР: «Кейн – величайший английский нападающий в истории»
Гарри Кейн услышал лестные слова в свой адрес от Гари Линекера
Форвард сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в матче чемпионата мира с Хорватией (4:2) и сравнялся с Гари Линекером по количеству голов на мундиалях (10).
«Добро пожаловать в клуб двузначных чисел. Это здорово. Я имею в виду, что ему, возможно, понадобился бы еще один чемпионат мира для этого», – пошутил бывший ведущий программы «Match of the Day» Линекер.
«Если говорить серьезно, Гарри Кейн, я думаю, величайший английский нападающий, который у нас когда-либо был. Я искренне так считаю сейчас».
Линекер забил свои 10 голов на турнирах 1986 и 1990 годов, Кейн принимает участие в третьем чемпионате мира подряд. Всего же в 115 матчах за сборную он забил 81 гол.
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