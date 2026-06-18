ЛИНЕКЕР: «Кейн – величайший английский нападающий в истории»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в матче чемпионата мира с Хорватией (4:2) и сравнялся с Гари Линекером по количеству голов на мундиалях (10).

«Добро пожаловать в клуб двузначных чисел. Это здорово. Я имею в виду, что ему, возможно, понадобился бы еще один чемпионат мира для этого», – пошутил бывший ведущий программы «Match of the Day» Линекер.

«Если говорить серьезно, Гарри Кейн, я думаю, величайший английский нападающий, который у нас когда-либо был. Я искренне так считаю сейчас».

Линекер забил свои 10 голов на турнирах 1986 и 1990 годов, Кейн принимает участие в третьем чемпионате мира подряд. Всего же в 115 матчах за сборную он забил 81 гол.