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  4. ЛИНЕКЕР: «Кейн – величайший английский нападающий в истории»
Чемпионат мира
18 июня 2026, 20:44 |
536
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ЛИНЕКЕР: «Кейн – величайший английский нападающий в истории»

Гарри Кейн услышал лестные слова в свой адрес от Гари Линекера

18 июня 2026, 20:44 |
536
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ЛИНЕКЕР: «Кейн – величайший английский нападающий в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн оформил дубль в матче чемпионата мира с Хорватией (4:2) и сравнялся с Гари Линекером по количеству голов на мундиалях (10).

«Добро пожаловать в клуб двузначных чисел. Это здорово. Я имею в виду, что ему, возможно, понадобился бы еще один чемпионат мира для этого», – пошутил бывший ведущий программы «Match of the Day» Линекер.

«Если говорить серьезно, Гарри Кейн, я думаю, величайший английский нападающий, который у нас когда-либо был. Я искренне так считаю сейчас».

Линекер забил свои 10 голов на турнирах 1986 и 1990 годов, Кейн принимает участие в третьем чемпионате мира подряд. Всего же в 115 матчах за сборную он забил 81 гол.

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Руслан Полищук Источник: BBC
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Українською "двоцифрові числа" — це "двозначні". Термін такий. Із початкової школи.
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