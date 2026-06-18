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Чемпионат мира
18 июня 2026, 23:42 |
1059
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Скандал на ЧМ-2026. Футболисту запретили въезд в страну на матч сборной

Эли Ваи не сможет помочь команде Кот-д’Ивуара

18 июня 2026, 23:42 |
1059
1 Comments
Скандал на ЧМ-2026. Футболисту запретили въезд в страну на матч сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Элье Ваи
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Нападающий сборной Кот-д’Ивуара пропустит матч второго тура чемпионата мира-2026 против Германии из-за проблем с въездом в Канаду.

Речь идет о нападающем «Ниццы» Элье Ваи, который не получил канадскую визу на фоне расследования во Франции. В мае футболиста задержали по подозрению в возможных манипуляциях с результатами матчей Лиги 1. В частности, следствие проверяет эпизод с умышленным получением желтой карточки в матче против «Меца».

Несмотря на то, что официальных обвинений игроку до сих пор не предъявлено, власти Канады отказали ему во въезде в страну. Эту информацию подтвердила Федерация футбола Кот-д’Ивуара.

Таким образом, Ваи не поможет своей сборной в важном матче группового этапа ЧМ-2026 против Германии, который состоится 20 июня в Торонто.

Напомним, в стартовом туре сборная Кот-д’Ивуара с минимальным счётом обыграла Эквадор (1:0), а Элье Ваи провёл на поле 55 минут.

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Элье Ваи сборная Кот-д'Ивуара по футболу ЧМ-2026 по футболу скандал
Дмитрий Олийченко Источник
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Канадці якісь дебілоїди. В усьому світі діє презумпція невинності, а в Канаді вирішили виїбнутися і робити винними тих, хто може взагалі ніяким боком не мати відношення до правопорушень
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