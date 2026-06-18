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Чемпионат мира
18 июня 2026, 19:18 | Обновлено 18 июня 2026, 19:34
250
0

Клубы с наибольшим количеством разных авторов забитых мячей на ЧМ-2026

Три команды уже имеют по три игрока, которые забивали на текущем мировом первенстве

18 июня 2026, 19:18 | Обновлено 18 июня 2026, 19:34
250
0
Клубы с наибольшим количеством разных авторов забитых мячей на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Закончился первый тур чемпионата мира 2026, по итогам которого Бавария, ПСЖ и Реал стали командами с наибольшим количеством разных авторов забитых мячей (по 3).

Еще четыре команды были представлены двумя бомбардирами: Арсенал, Боруссия Дортмунд, Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Вспомним, кто из этих команд забивал в первом туре мирового первенства.

Команды с наибольшим количеством разных авторов забитых мячей на чемпионате мира 2026 года

  • 3 – Бавария: Гарри Кейн (Англия), Джамал Мусиала (Германия), Луис Диас (Колумбия)
  • 3 – ПСЖ: Брэдли Баркола (Франция), Жоау Невеш (Португалия), Ибраим Мбае (Сенегал)
  • 3 – Реал: Джуд Беллингем (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Винисиус Жуниор (Бразилия)
  • 2 – Арсенал: Кай Хаверц (Германия), Виктор Дьекереш (Швеция)
  • 2 – Боруссия Дортмунд: Феликс Нмеча (Германия), Нико Шлоттербек (Германия)
  • 2 – Кристал Пэлас: Даичи Камада (Япония), Даниэль Муньос (Колумбия)
  • 2 – Ливерпуль: Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Александер Исак (Швеция)
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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Реал Мадрид Бавария ПСЖ
Сергей Турчак Источник: Instagram
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