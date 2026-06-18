Чемпионат мира18 июня 2026, 19:18 | Обновлено 18 июня 2026, 19:34
250
0
Клубы с наибольшим количеством разных авторов забитых мячей на ЧМ-2026
Три команды уже имеют по три игрока, которые забивали на текущем мировом первенстве
18 июня 2026, 19:18 | Обновлено 18 июня 2026, 19:34
250
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Закончился первый тур чемпионата мира 2026, по итогам которого Бавария, ПСЖ и Реал стали командами с наибольшим количеством разных авторов забитых мячей (по 3).
Еще четыре команды были представлены двумя бомбардирами: Арсенал, Боруссия Дортмунд, Кристал Пэлас и Ливерпуль.
Вспомним, кто из этих команд забивал в первом туре мирового первенства.
Команды с наибольшим количеством разных авторов забитых мячей на чемпионате мира 2026 года
- 3 – Бавария: Гарри Кейн (Англия), Джамал Мусиала (Германия), Луис Диас (Колумбия)
- 3 – ПСЖ: Брэдли Баркола (Франция), Жоау Невеш (Португалия), Ибраим Мбае (Сенегал)
- 3 – Реал: Джуд Беллингем (Англия), Килиан Мбаппе (Франция), Винисиус Жуниор (Бразилия)
- 2 – Арсенал: Кай Хаверц (Германия), Виктор Дьекереш (Швеция)
- 2 – Боруссия Дортмунд: Феликс Нмеча (Германия), Нико Шлоттербек (Германия)
- 2 – Кристал Пэлас: Даичи Камада (Япония), Даниэль Муньос (Колумбия)
- 2 – Ливерпуль: Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Александер Исак (Швеция)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 июня 2026, 16:52 11
Артем будет болеть за Португалию и Бразилию
Футбол | 18 июня 2026, 20:05 4
Футболист сменил аватарку в Instagram
Бокс | 18.06.2026, 14:03
Бокс | 18.06.2026, 06:59
Футбол | 18.06.2026, 04:58
Комментарии 0
Популярные новости
17.06.2026, 06:00 40
17.06.2026, 13:23 3
17.06.2026, 15:23 115
17.06.2026, 01:32
Футзал
16.06.2026, 17:33 34
16.06.2026, 21:51 34
17.06.2026, 09:06