Клубы с наибольшим количеством разных авторов забитых мячей на ЧМ-2026

Закончился первый тур чемпионата мира 2026, по итогам которого Бавария, ПСЖ и Реал стали командами с наибольшим количеством разных авторов забитых мячей (по 3).

Еще четыре команды были представлены двумя бомбардирами: Арсенал, Боруссия Дортмунд, Кристал Пэлас и Ливерпуль.

Вспомним, кто из этих команд забивал в первом туре мирового первенства.

Команды с наибольшим количеством разных авторов забитых мячей на чемпионате мира 2026 года