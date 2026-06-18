Второй бомбардир сезона УПЛ меняет команду
Андрей Сторчоус покинет «Кудровку»
Полузащитник «Кудровки» Андрей Сторчоус подтвердил информацию Sport.ua о возможном трансфере в ближайшие дни, однако внес коррективы.
– «Заря» точно нет. В течение нескольких недель появится конкретика.
– Речь идет о другом клубе УПЛ?
– Да.
– Готовы сделать следующий шаг?
– Не все от меня зависит. У меня год контракта с «Кудровкой». Как между собой договорятся. Все должно решиться в ближайшее время.
В 30 матчах прошлого сезона Сторчоус забил 12 голов и стал одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги, забив на один гол меньше, чем Матвей Пономаренко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футболист сменил аватарку в Instagram
Усилия Рико и его команды не принесли результата