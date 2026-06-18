Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второй бомбардир сезона УПЛ меняет команду
Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 19:32 | Обновлено 18 июня 2026, 20:11
1700
2

Второй бомбардир сезона УПЛ меняет команду

Андрей Сторчоус покинет «Кудровку»

18 июня 2026, 19:32 | Обновлено 18 июня 2026, 20:11
1700
2 Comments
Второй бомбардир сезона УПЛ меняет команду
ФК Кудровка. Андрей Сторчоус
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник «Кудровки» Андрей Сторчоус подтвердил информацию Sport.ua о возможном трансфере в ближайшие дни, однако внес коррективы.

– «Заря» точно нет. В течение нескольких недель появится конкретика.

– Речь идет о другом клубе УПЛ?

– Да.

– Готовы сделать следующий шаг?

– Не все от меня зависит. У меня год контракта с «Кудровкой». Как между собой договорятся. Все должно решиться в ближайшее время.

В 30 матчах прошлого сезона Сторчоус забил 12 голов и стал одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги, забив на один гол меньше, чем Матвей Пономаренко.

По теме:
Реал готовит исторический трансфер суперзвезды за 200 млн евро
Клуб УПЛ подписал новые контракты с экс-игроками Шахтера и Динамо
Стали известно, каким будет обмен клубами между УПЛ, Первой и Второй лигами
Андрей Сторчоус Кудровка Заря Луганск Матвей Пономаренко трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пока идут суды и апелляции: Мудрик отважился на радикальные изменения
Футбол | 18 июня 2026, 20:05 4
Пока идут суды и апелляции: Мудрик отважился на радикальные изменения
Пока идут суды и апелляции: Мудрик отважился на радикальные изменения

Футболист сменил аватарку в Instagram

Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Бокс | 18 июня 2026, 06:59 7
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком

Усилия Рико и его команды не принесли результата

Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
Футбол | 18.06.2026, 16:41
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18.06.2026, 08:58
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Бокс | 18.06.2026, 14:03
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Динамо?
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 34
Теннис
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
17.06.2026, 13:23 3
Футбол
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем