Второй бомбардир сезона УПЛ меняет команду

Полузащитник «Кудровки» Андрей Сторчоус подтвердил информацию Sport.ua о возможном трансфере в ближайшие дни, однако внес коррективы.

– «Заря» точно нет. В течение нескольких недель появится конкретика.

– Речь идет о другом клубе УПЛ?

– Да.

– Готовы сделать следующий шаг?

– Не все от меня зависит. У меня год контракта с «Кудровкой». Как между собой договорятся. Все должно решиться в ближайшее время.

В 30 матчах прошлого сезона Сторчоус забил 12 голов и стал одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги, забив на один гол меньше, чем Матвей Пономаренко.