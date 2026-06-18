ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Черноморца стал тренером клуба УПЛ

Украинский специалист Илья Галюза официально присоединился к тренерскому штабу ровенского Вереса. Об этом пишет пресс-служба «волков».

«Поздравляем в красно-черной семье», – лаконично говорится в сообщении.

Илья Галюза родился 16 ноября 1979 года в Архангельске. Воспитанник детско-юношеской футбольной школы луганской Зари. Именно в Луганске делал первые шаги в профессиональном футболе.

Также выступал за Черноморец (Одесса), Днепр (Могилев, Беларусь), Шяуляй (Литва), Таврия (Симферополь), Шахтер (Солигорск, Беларусь), Белшина (Бобруйск, Беларусь). Обладатель Кубка Украины (2010), финалист Суперкубка Украины (2010), обладатель Кубка Беларуси (2014)

Уже в качестве тренера работал в СДЮШОР Черноморец (Одесса), Академии СК Днепр-1 (Днепр), а за последние четыре сезона возглавлял команду Южная Пальмира-НГУ (Одесса), с которой получил серебряные медали чемпионата Одессы и золотые медали чемпионата Одесской области