ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с тренером

Ровенский Верес официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Олегом Герасимюком, входившим в тренерский штаб Олега Шандрука. Об этом пишет пресс-служба «волков».

«Народный клуб Верес благодарит Олега Герасимюка за время работы в клубе и желает новых успехов в будущем», – говорится в сообщении.

К красно-черным экс-игрок мельницкой Иквы, луцкой Волыни и киевскому Динамо присоединился в декабре 2023 в качестве ассистента главного тренера.

Вместе с Вересом Олег Герасимюк провел в чемпионате и Кубке Украины 81 матч. Одержал 24 победы, 24 ничьих и потерпел 33 поражения.