ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с тренером
Олег Герасимюк покинул НК Верес
Ровенский Верес официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Олегом Герасимюком, входившим в тренерский штаб Олега Шандрука. Об этом пишет пресс-служба «волков».
«Народный клуб Верес благодарит Олега Герасимюка за время работы в клубе и желает новых успехов в будущем», – говорится в сообщении.
К красно-черным экс-игрок мельницкой Иквы, луцкой Волыни и киевскому Динамо присоединился в декабре 2023 в качестве ассистента главного тренера.
Вместе с Вересом Олег Герасимюк провел в чемпионате и Кубке Украины 81 матч. Одержал 24 победы, 24 ничьих и потерпел 33 поражения.
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