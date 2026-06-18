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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 17:46 |
1931
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с тренером

Олег Герасимюк покинул НК Верес

18 июня 2026, 17:46 |
1931
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с тренером
НК Верес. Олег Герасимюк
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Ровенский Верес официально объявил о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Олегом Герасимюком, входившим в тренерский штаб Олега Шандрука. Об этом пишет пресс-служба «волков».

«Народный клуб Верес благодарит Олега Герасимюка за время работы в клубе и желает новых успехов в будущем», – говорится в сообщении.

К красно-черным экс-игрок мельницкой Иквы, луцкой Волыни и киевскому Динамо присоединился в декабре 2023 в качестве ассистента главного тренера.

Вместе с Вересом Олег Герасимюк провел в чемпионате и Кубке Украины 81 матч. Одержал 24 победы, 24 ничьих и потерпел 33 поражения.

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Олег Герасимюк Верес Ровно расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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