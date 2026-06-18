Л. Киченок / Кравчик – Александрова / Носкова. Смотреть онлайн. LIVE

18 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Дезире Кравчик из США играют против тандема Екатерина Александрова / Линда Носкова (Чехия). Поединок стартовал в 16:40 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние тандемов.

Победительницы поединка в полуфинале поборются либо с Ульрикке Эйкери и Куинн Глисон, либо с Элизе Мертенс и Чжан Шуай.