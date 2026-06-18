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  4. Л. Киченок / Кравчик – Александрова / Носкова. Смотреть онлайн. LIVE
WTA
18 июня 2026, 16:50 |
127
0

Л. Киченок / Кравчик – Александрова / Носкова. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Берлине

18 июня 2026, 16:50 |
127
0
Л. Киченок / Кравчик – Александрова / Носкова. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Дезире Кравчик
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18 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 500 в Берлине, Германия.

В четвертьфинале украинка и ее напарница Дезире Кравчик из США играют против тандема Екатерина Александрова / Линда Носкова (Чехия). Поединок стартовал в 16:40 по Киеву.

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Это первое очное противостояние тандемов.

Победительницы поединка в полуфинале поборются либо с Ульрикке Эйкери и Куинн Глисон, либо с Элизе Мертенс и Чжан Шуай.

📺 Видеотрансляция
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Людмила Киченок Дезире Кравчик смотреть онлайн WTA Берлин Екатерина Александрова Линда Носкова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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