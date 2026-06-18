Криштиану, догоняй. Статистика Месси, которая точно не нравится Роналду

По итогам первого тура на ЧМ-2026 совсем разное настроение у главных исторических соперников современности – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Месси оформил хет-трик и помог сборной Аргентины разобраться с Алжиром 3:0. А вот Роналду в более позднем матче не сумел себя показать, а сборная Португалии сенсационно сыграла вничью 1:1 с ДР Конго.

Роналду точно не нравится, что на чемпионатах мира у Месси в два раза больше голов, чем у него – 16 точных ударов против 8 голов.