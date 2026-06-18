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Чемпионат мира
18 июня 2026, 16:59 | Обновлено 18 июня 2026, 17:10
528
0

Криштиану, догоняй. Статистика Месси, которая точно не нравится Роналду

У Месси уже в 2 раза больше голов на ЧМ

18 июня 2026, 16:59 | Обновлено 18 июня 2026, 17:10
528
0
Криштиану, догоняй. Статистика Месси, которая точно не нравится Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine
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По итогам первого тура на ЧМ-2026 совсем разное настроение у главных исторических соперников современности – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Месси оформил хет-трик и помог сборной Аргентины разобраться с Алжиром 3:0. А вот Роналду в более позднем матче не сумел себя показать, а сборная Португалии сенсационно сыграла вничью 1:1 с ДР Конго.

Роналду точно не нравится, что на чемпионатах мира у Месси в два раза больше голов, чем у него – 16 точных ударов против 8 голов.

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ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Португалии по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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