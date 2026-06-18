Криштиану, догоняй. Статистика Месси, которая точно не нравится Роналду
У Месси уже в 2 раза больше голов на ЧМ
По итогам первого тура на ЧМ-2026 совсем разное настроение у главных исторических соперников современности – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Месси оформил хет-трик и помог сборной Аргентины разобраться с Алжиром 3:0. А вот Роналду в более позднем матче не сумел себя показать, а сборная Португалии сенсационно сыграла вничью 1:1 с ДР Конго.
Роналду точно не нравится, что на чемпионатах мира у Месси в два раза больше голов, чем у него – 16 точных ударов против 8 голов.
🚨 𝗦𝗧𝗔𝗧: Lionel Messi has now scored twice as many World Cup goals (16) as Cristiano Ronaldo (8). pic.twitter.com/TkUrY9DKLQ— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 18, 2026
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