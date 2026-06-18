Пока идут суды и апелляции: Мудрик отважился на радикальные изменения

Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик обновил фото профиля в своем Instagram.

Ранее в качестве аватарки у украинца был персонаж культового фильма «Американский психопат» Патрик Бейтман, роль которого исполнил известный актер Кристиан Бэйл. Теперь футболист установил новое личное фото.

Последний официальный матч за «Челси» украинец провел 28 ноября 2024 года против немецкого «Хайденхайма» в Лиге конференций. Действующий контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2031 года – в настоящее время он отбывает четырехлетнюю дисквалификацию.