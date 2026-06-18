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Англия
18 июня 2026, 20:05 |
840
4

Пока идут суды и апелляции: Мудрик отважился на радикальные изменения

Футболист сменил аватарку в Instagram

18 июня 2026, 20:05 |
840
4 Comments
Пока идут суды и апелляции: Мудрик отважился на радикальные изменения
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик обновил фото профиля в своем Instagram.

Ранее в качестве аватарки у украинца был персонаж культового фильма «Американский психопат» Патрик Бейтман, роль которого исполнил известный актер Кристиан Бэйл. Теперь футболист установил новое личное фото.

Последний официальный матч за «Челси» украинец провел 28 ноября 2024 года против немецкого «Хайденхайма» в Лиге конференций. Действующий контракт футболиста с лондонским клубом действует до лета 2031 года – в настоящее время он отбывает четырехлетнюю дисквалификацию.

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Михаил Мудрик Челси lifestyle
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 4
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ї..бать ....
більше ні чого додати.
Чергове пробивання дна журналюг спорта
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+1
Коли нема коту що робити , то він лиже яйця
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0
Уточніть, будь ласка, ці зміни праворадикальні чи ліворадикальні. Це важливо.
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0
Бунтар!
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0
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