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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 14:28 |
394
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Призер УПЛ продлил контракты с весенними дебютантами элиты

«Полесье» подписало новые соглашения с Кириллом Кобернюком и Богданом Панчишиным

18 июня 2026, 14:28 |
394
0
Призер УПЛ продлил контракты с весенними дебютантами элиты
ФК Полесье. Богдан Панчишин
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Как стало известно Sport.ua, накануне житомирское «Полесье» подписало новые контракты с 21-летним центральным защитником Кириллом Кобернюком и 22-летним опорным полузащитником Богданом Панчишиным уже как с игроками первой команды.

В апрельском гостевом матче с «Полтавой» (4:0) оба футболиста дебютировали в составе первой команды «Полесья» в УПЛ. После этого Кобернюк дважды выходил на поле в матчах элитного дивизиона. В составе же «Полесья-2» игроки завоевали путевку в Первую лигу, причем Панчишин был капитаном той команды.

В системе житомирского клуба Кирилл Кобернюк находится еще с лета 2019 года, а Богдан Панчишин присоединился к «волкам» двумя годами позже, когда перешел из «Звягеля».

Ранее Sport.ua сообщал, что бывший тренер сборной Украины и «Динамо» возвращается в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд Полесье Житомир продление контракта Богдан Панчишин
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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