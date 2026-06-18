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Украина. Вторая лига
18 июня 2026, 12:24 | Обновлено 18 июня 2026, 12:25
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Один из лидеров Второй лиги потерял профессиональный статус

В нижнем дивизионе ПФЛ еще на один клуб станет меньше

18 июня 2026, 12:24 | Обновлено 18 июня 2026, 12:25
310
0
Один из лидеров Второй лиги потерял профессиональный статус
ФК Ребел
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По информации Sport.ua, киевский «Ребел» не получил аттестат на участие в сезоне-2026/27 и потерял профессиональный статус.

Клуб, в прошлом сезоне дебютировавший во Второй лиге и занявший четвертое место в группе Б, легкомысленно отнесся к процедуре аттестации и не выполнил всех необходимых требований для получения допуска к соревнованиям.

Сегодня это решение официально объявят на Конференции клубов ПФЛ в Доме футбола.

Примечательно, что именно «Ребел» на этой неделе едва ли не первым среди всех профессиональных клубов Украины вышел из отпуска и возобновил тренировочный процесс. Впрочем, подготовка команды Максима Демского к новому сезону оказалась несколько преждевременной.

«Бунтарям» ничего не остается, как вернуться к чемпионату Украины среди любителей и тщательно работать над тем, чтобы в следующем году снова получить аттестат на участие в соревнованиях под эгидой ПФЛ.

В этом году на повышение из любителей в профессионалы пойдут четыре коллектива: «Авангард» (Лозовая), ФК «Брацлав», «Днестр» (Залещики) и «Карбон» (Черкассы). Зато два представителя Львовщины – «Кормил» (Яворов) и ФК «Николаев» – не смогли убедить аттестационный комитет УАФ в своей готовности стать профессиональными клубами.

Ожидается, что в первенстве Второй лиги нового сезона примут участие 19 команд. Они будут распределены на две группы, а турнир будет проходить по схеме прошлого сезона – в три круга.

Возвращаясь к «Ребелу», следует добавить, что столичный футбольный клуб с Троещины, как он сам себя позиционирует, теперь почти наверняка потеряет свой главный актив – 17-летнего центрального защитника Дмитрия Максименко, который в этом месяце дебютировал в составе юношеской сборной Украины U-18.

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Ребел Киев инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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