Сегодня узнаем состав участников Первой лиги: могут быть неожиданности

После мероприятия с участием представителей Первой и Второй лиг станет известен состав участников обоих дивизионов в сезоне 2026/27, а также даты старта соревнований.

Как стало известно Sport.ua, существует очень высокая вероятность того, что неудачники прошлого сезона в Первой лиге – хмельницкое «Подолье» и запорожский «Металлург» – сохранят прописку во втором по силе дивизионе украинского футбола, несмотря на то, что по спортивному принципу должны понизиться в классе.

По нашим данным, ни «Колос-2», ни житомирское «Полесье-2», которые должны их заменить, по состоянию на начало недели не горели желанием выступать в Первой лиге. Да и с лицензированием не у всех все было гладко.

Кстати, о лицензировании. Опять-таки, по информации Sport.ua, были вопросы еще и к некоторым представителям Первой лиги, в частности, харьковскому «Металлисту» и городенковскому «Пробою». А вот даны ли на них ответы, узнаем уже в ближайшее время. По крайней мере, в самих клубах формируют график подготовки к новому сезону именно под Первую лигу.

Ожидается, что базовой датой 1-го тура нового сезона в Первой лиге станет 25 июля.

Ранее Sport.ua сообщал, что клуб Первой лиги остался без спортивного директора, капитана и двух бразильцев.