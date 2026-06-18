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Украина. Первая лига
18 июня 2026, 10:12 | Обновлено 18 июня 2026, 10:13
787
0

Сегодня узнаем состав участников Первой лиги: могут быть неожиданности

18 июня в столичном Доме футбола пройдет Конференция клубов ПФЛ

18 июня 2026, 10:12 | Обновлено 18 июня 2026, 10:13
787
0
Сегодня узнаем состав участников Первой лиги: могут быть неожиданности
ФК Металлург
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После мероприятия с участием представителей Первой и Второй лиг станет известен состав участников обоих дивизионов в сезоне 2026/27, а также даты старта соревнований.

Как стало известно Sport.ua, существует очень высокая вероятность того, что неудачники прошлого сезона в Первой лиге – хмельницкое «Подолье» и запорожский «Металлург» – сохранят прописку во втором по силе дивизионе украинского футбола, несмотря на то, что по спортивному принципу должны понизиться в классе.

По нашим данным, ни «Колос-2», ни житомирское «Полесье-2», которые должны их заменить, по состоянию на начало недели не горели желанием выступать в Первой лиге. Да и с лицензированием не у всех все было гладко.

Кстати, о лицензировании. Опять-таки, по информации Sport.ua, были вопросы еще и к некоторым представителям Первой лиги, в частности, харьковскому «Металлисту» и городенковскому «Пробою». А вот даны ли на них ответы, узнаем уже в ближайшее время. По крайней мере, в самих клубах формируют график подготовки к новому сезону именно под Первую лигу.

Ожидается, что базовой датой 1-го тура нового сезона в Первой лиге станет 25 июля.

Ранее Sport.ua сообщал, что клуб Первой лиги остался без спортивного директора, капитана и двух бразильцев.

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ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Украинской Премьер-лиги 2026/27
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины инсайд Подолье Хмельницкий Металлург Запорожье Полесье-2 Житомир Колос-2 Ковалевка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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