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  4. Единоличный лидер. Как выглядит гонка бомбардиров ЧМ-2026 после 1-го тура
Чемпионат мира
18 июня 2026, 12:10 |
384
0

Единоличный лидер. Как выглядит гонка бомбардиров ЧМ-2026 после 1-го тура

Лионель Месси благодаря хет-трику в ворота Алжира возглавляет список голеадоров

18 июня 2026, 12:10 |
384
0
Единоличный лидер. Как выглядит гонка бомбардиров ЧМ-2026 после 1-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира 2026 по итогам первого тура.

В стартовом матче сборной Аргентины на мундиале Месси оформил свой первый хет-трик на ЧМ в ворота Алжира и принес своей команде победу со счетомо 3:0.

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Кроме того, Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира наравне с Мирославом Клозе – у обоих по 16 мячей.

Второе место в гонке голеадоров ЧМ-2026 делят сразу семь футболистов, которые отличились дублем: Фоларин Балогун (США), Ясин Айяри (Швеция), Кай Хаверц (Германия), Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия) и Гарри Кейн (Англия).

Встречи второго тура группового этапа ЧМ-26 состоятся с 18 по 24 июня.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 после 1-го тура:

Инфографика

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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