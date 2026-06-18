Единоличный лидер. Как выглядит гонка бомбардиров ЧМ-2026 после 1-го тура
Лионель Месси благодаря хет-трику в ворота Алжира возглавляет список голеадоров
Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира 2026 по итогам первого тура.
В стартовом матче сборной Аргентины на мундиале Месси оформил свой первый хет-трик на ЧМ в ворота Алжира и принес своей команде победу со счетомо 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кроме того, Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира наравне с Мирославом Клозе – у обоих по 16 мячей.
Второе место в гонке голеадоров ЧМ-2026 делят сразу семь футболистов, которые отличились дублем: Фоларин Балогун (США), Ясин Айяри (Швеция), Кай Хаверц (Германия), Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия) и Гарри Кейн (Англия).
Встречи второго тура группового этапа ЧМ-26 состоятся с 18 по 24 июня.
Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 после 1-го тура:
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В швейцарском Ньоне 17 июня состоялась жеребьевка Q2 ЛЧ
Команда Каннаваро не смогла отобрать очки у фаворита