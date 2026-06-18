Единоличный лидер. Как выглядит гонка бомбардиров ЧМ-2026 после 1-го тура

Легендарный аргентинский форвард Лионель Месси возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира 2026 по итогам первого тура.

В стартовом матче сборной Аргентины на мундиале Месси оформил свой первый хет-трик на ЧМ в ворота Алжира и принес своей команде победу со счетомо 3:0.

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Кроме того, Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира наравне с Мирославом Клозе – у обоих по 16 мячей.

Второе место в гонке голеадоров ЧМ-2026 делят сразу семь футболистов, которые отличились дублем: Фоларин Балогун (США), Ясин Айяри (Швеция), Кай Хаверц (Германия), Элайджа Джаст (Новая Зеландия), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия) и Гарри Кейн (Англия).

Встречи второго тура группового этапа ЧМ-26 состоятся с 18 по 24 июня.

Лучшие бомбардиры ЧМ-2026 после 1-го тура:

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