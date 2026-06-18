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  4. Гарри Кейн установил пенальтийский рекорд на мундиалях
Чемпионат мира
18 июня 2026, 11:36 | Обновлено 18 июня 2026, 11:41
282
0

Гарри Кейн установил пенальтийский рекорд на мундиалях

Капитан англичан забил 5-й мяч с «точки» на чемпионатах мира

18 июня 2026, 11:36 | Обновлено 18 июня 2026, 11:41
282
0
Гарри Кейн установил пенальтийский рекорд на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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В матче с Хорватией (4:2) 32-летний капитан сборной Англии Гарри Кейн забил 5-й мяч с 11-метровой отметки на мундиалях. Тем самым он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов финальных турниров чемпионатов мира, обойдя португальца Эусебиу, нидерландца Роба Ренсенбринка и аргентинца Габриэля Батистуту.

Ранее Кейн реализовал 3 пенальти из трех на ЧМ-2018 и 1 из 2-х – на ЧМ-2022. К слову, на трех мундиалях, кроме Кейна, забивал с «точки» только португалец Криштиану Роналду.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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