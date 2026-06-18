Чемпионат мира18 июня 2026, 11:36 | Обновлено 18 июня 2026, 11:41
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Гарри Кейн установил пенальтийский рекорд на мундиалях
Капитан англичан забил 5-й мяч с «точки» на чемпионатах мира
18 июня 2026, 11:36 | Обновлено 18 июня 2026, 11:41
282
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В матче с Хорватией (4:2) 32-летний капитан сборной Англии Гарри Кейн забил 5-й мяч с 11-метровой отметки на мундиалях. Тем самым он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров-пенальтистов финальных турниров чемпионатов мира, обойдя португальца Эусебиу, нидерландца Роба Ренсенбринка и аргентинца Габриэля Батистуту.
Ранее Кейн реализовал 3 пенальти из трех на ЧМ-2018 и 1 из 2-х – на ЧМ-2022. К слову, на трех мундиалях, кроме Кейна, забивал с «точки» только португалец Криштиану Роналду.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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