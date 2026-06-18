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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 11:41 |
458
0

ОФИЦИАЛЬНО. Один из ключевых футболистов Вереса стал свободным агентом

Ровенский клуб решил не продлевать сотрудничество с центральным защитником Романом Гончаренко

18 июня 2026, 11:41 |
458
0
ОФИЦИАЛЬНО. Один из ключевых футболистов Вереса стал свободным агентом
НК Верес Ровно. Роман Гончаренко
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Опытный украинский защитник, один из ключевых игроков ровенского «Вереса» Роман Гончаренко покинул клуб и получил статус свободного агента.

О прекращении сотрудничества сообщила пресс-служба «красно-черных». Срок действия контракта между центральным защитником и народным клубом истекает 30 июня, поэтому стороны решили не продлевать сотрудничество.

Гончаренко выступал за «Верес» с 2020-го по 2022-й и с 2024-го по 2026-й год. В течение четырех сезонов в футболке народного клуба центрбек отыграл 103 матча.

За этот период опытный защитник провел 65 поединков на уровне Премьер-лиги, 27 – в Первой лиге, два переходных матча и девять игр в Кубке Украины, забил три гола и отличился двумя ассистами.

В сезоне 2020/21 вместе с «Вересом» игрок выиграл золотые медали чемпионата Первой лиги. Народный клуб поблагодарил Гончаренко за годы, проведенные в коллективе, и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно Роман Гончаренко свободный агент
Николай Тытюк Источник: ФК Верес
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