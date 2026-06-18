ОФИЦИАЛЬНО. Один из ключевых футболистов Вереса стал свободным агентом

Опытный украинский защитник, один из ключевых игроков ровенского «Вереса» Роман Гончаренко покинул клуб и получил статус свободного агента.

О прекращении сотрудничества сообщила пресс-служба «красно-черных». Срок действия контракта между центральным защитником и народным клубом истекает 30 июня, поэтому стороны решили не продлевать сотрудничество.

Гончаренко выступал за «Верес» с 2020-го по 2022-й и с 2024-го по 2026-й год. В течение четырех сезонов в футболке народного клуба центрбек отыграл 103 матча.

За этот период опытный защитник провел 65 поединков на уровне Премьер-лиги, 27 – в Первой лиге, два переходных матча и девять игр в Кубке Украины, забил три гола и отличился двумя ассистами.

В сезоне 2020/21 вместе с «Вересом» игрок выиграл золотые медали чемпионата Первой лиги. Народный клуб поблагодарил Гончаренко за годы, проведенные в коллективе, и пожелал успехов в дальнейшей карьере.