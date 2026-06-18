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Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 11:57 |
1088
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Иностранный клуб нацелился на защитника Динамо и сборной Украины

Турецкий «Трабзонспор» подпишет Тараса Михавко, если потеряет другого украинца Арсения Батагова

18 июня 2026, 11:57 |
1088
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Иностранный клуб нацелился на защитника Динамо и сборной Украины
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко
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Защитник киевского «Динамо» и сборной Украины Тарас Михавко имеет вариант для продолжения карьеры в чемпионате Турции. Об этом сообщил Kuzey Ekspres.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован турецкий «Трабзонспор», который рассматривает игрока в качестве замены, если клубу придется расстаться с Арсением Батаговым.

По информации источника, «уверенная игра и высокие технические навыки делают Михавко сильным исполнителем, а его пять голов в чемпионате подчеркивают потенциал забивного футболиста».

Турецкий клуб занял третье место в турнирной таблице Суперлиги, завоевал путевку в Лигу Европы, поэтому продолжает поиск игроков, которые могли бы усилить команду Фатиха Текке.

Михавко провел 39 матчей в сезоне, в которых забил шесть мячей (пять в чемпионате и один – в еврокубках). Трансферная стоимость защитника сборной Украины составляет десять миллионов евро.

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Динамо Киев Тарас Михавко чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Kuzey Ekspres
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Комментарии 1
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Так відразу візьме і підпише без згоди гравця і переговорів з Динамо, яке навряд погодиться і турки не заплатять, як завжди, тієї суми, яку захоче Динамо
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