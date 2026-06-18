Легенды сборной Аргентины поддержали кампанию по ответственной игре

Казино City Center Rosario возобновило кампанию по ответственной игре во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Лицами инициативы вновь стали легенды аргентинского футбола Анхель Ди Мария и Макси Родригес.

Кампания направлена на повышение осведомленности о рисках игровой зависимости и недопустимости азартных игр среди несовершеннолетних. Организаторы отмечают, что крупные международные турниры традиционно сопровождаются ростом интереса к ставкам, что делает вопросы ответственной игры особенно актуальными.

Выбор Ди Марии и Родригеса не случаен – оба футболиста родом из Росарио и являются знаковыми фигурами для аргентинского футбола. С их помощью City Center Rosario рассчитывает донести ключевые принципы безопасной игры до широкой аудитории.

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