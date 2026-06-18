Легенды сборной Аргентины поддержали кампанию по ответственной игре
Ди Мария и Родригес присоединились к инициативе во время ЧМ-2026
Казино City Center Rosario возобновило кампанию по ответственной игре во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Лицами инициативы вновь стали легенды аргентинского футбола Анхель Ди Мария и Макси Родригес.
Кампания направлена на повышение осведомленности о рисках игровой зависимости и недопустимости азартных игр среди несовершеннолетних. Организаторы отмечают, что крупные международные турниры традиционно сопровождаются ростом интереса к ставкам, что делает вопросы ответственной игры особенно актуальными.
Выбор Ди Марии и Родригеса не случаен – оба футболиста родом из Росарио и являются знаковыми фигурами для аргентинского футбола. С их помощью City Center Rosario рассчитывает донести ключевые принципы безопасной игры до широкой аудитории.
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