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  4. Легенды сборной Аргентины поддержали кампанию по ответственной игре
Аргентина
18 июня 2026, 10:55 |
72
0

Легенды сборной Аргентины поддержали кампанию по ответственной игре

Ди Мария и Родригес присоединились к инициативе во время ЧМ-2026

18 июня 2026, 10:55 |
72
0
Легенды сборной Аргентины поддержали кампанию по ответственной игре
iGamingToday
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Казино City Center Rosario возобновило кампанию по ответственной игре во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026. Лицами инициативы вновь стали легенды аргентинского футбола Анхель Ди Мария и Макси Родригес.

Кампания направлена на повышение осведомленности о рисках игровой зависимости и недопустимости азартных игр среди несовершеннолетних. Организаторы отмечают, что крупные международные турниры традиционно сопровождаются ростом интереса к ставкам, что делает вопросы ответственной игры особенно актуальными.

Выбор Ди Марии и Родригеса не случаен – оба футболиста родом из Росарио и являются знаковыми фигурами для аргентинского футбола. С их помощью City Center Rosario рассчитывает донести ключевые принципы безопасной игры до широкой аудитории.

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азарт ставки Анхель Ди Мария Макси Родригес ЧМ-2026 по футболу
Александр Гринник Источник
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