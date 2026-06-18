Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона

По информации СМИ, после неудачного сезона без трофеев руководство Реала не только пригласило опытного тренера Жозе Моуриньо, но и начало подписывать опытных игроков.

Не только футболистов на перспективу.

В июне мадридцы уже оформили подписания Марка Кукурельи, Бернарду Силвы и Ибраимы Конате, а также близки к трансферу Дензела Дюмфриса.

Подписание Кукурельи стало первым с 2019 года, когда Реал заплатил деньги за игрока старше 25 лет.

Сообщается, что в клубе довольны количеством молодежи – теперь состав наполнят более опытные исполнители.