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Испания
18 июня 2026, 15:12 | Обновлено 18 июня 2026, 15:46
843
6

Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона

Подписывают опытных игроков

18 июня 2026, 15:12 | Обновлено 18 июня 2026, 15:46
843
6 Comments
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
ФК Реал Мадрид. Ибраима Конате
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По информации СМИ, после неудачного сезона без трофеев руководство Реала не только пригласило опытного тренера Жозе Моуриньо, но и начало подписывать опытных игроков.

Не только футболистов на перспективу.

В июне мадридцы уже оформили подписания Марка Кукурельи, Бернарду Силвы и Ибраимы Конате, а также близки к трансферу Дензела Дюмфриса.

Подписание Кукурельи стало первым с 2019 года, когда Реал заплатил деньги за игрока старше 25 лет.

Сообщается, что в клубе довольны количеством молодежи – теперь состав наполнят более опытные исполнители.

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Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Комментарии 6
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"ПСЖ" вже наступав на ці граблі, коли підписав підписав влітку 2021: Мессі, Серхіо Рамоса, Доннарумму, Вейналдума, Хакімі (заплатили лише за трансфер Хакімі, інші прийшли вільними агентами). Всі думали, що тріо Мессі, Неймар, Мбаппе порвуть всіх. В результаті, за 2 сезони вийшов пшик.
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+2
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Порозганяти білих і купити побільше шоколадок і попре
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0
Кукурельи и Конате всего 27 лет. И так формулировать,что якобы подписали стариков считаю некорректно 
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0
беруть приклад в суркіса
цей теж після феєричного ЧЕТВЕРТОГО місця в УПЛ
вирішив трішки змінити стратегію.
тепер беремо легіонерів з досвідом, кендзьорка, лонвейк, торрес + ще мають підтягнутися якісь чорношкірі
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-3
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