Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
Подписывают опытных игроков
По информации СМИ, после неудачного сезона без трофеев руководство Реала не только пригласило опытного тренера Жозе Моуриньо, но и начало подписывать опытных игроков.
Не только футболистов на перспективу.
В июне мадридцы уже оформили подписания Марка Кукурельи, Бернарду Силвы и Ибраимы Конате, а также близки к трансферу Дензела Дюмфриса.
Подписание Кукурельи стало первым с 2019 года, когда Реал заплатил деньги за игрока старше 25 лет.
Сообщается, что в клубе довольны количеством молодежи – теперь состав наполнят более опытные исполнители.
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цей теж після феєричного ЧЕТВЕРТОГО місця в УПЛ
вирішив трішки змінити стратегію.
тепер беремо легіонерів з досвідом, кендзьорка, лонвейк, торрес + ще мають підтягнутися якісь чорношкірі