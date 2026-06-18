Чемпионат мира18 июня 2026, 14:08 | Обновлено 18 июня 2026, 14:17
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Тренер сборной Англии назвал лучшего игрока своей команды
Тухель в восторге от Кейна
18 июня 2026, 14:08 | Обновлено 18 июня 2026, 14:17
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Сборная Англии в первом матче ЧМ-2026 обыграла Хорватию 4:2, а наставник Томас Тухель лучшим игроком своей команды считает форварда Гарри Кейна.
«Вы видите, как наш капитан отдается на поле. Даже в компенсированное время он блокирует удары и отрабатывает в обороне. Абсолютный лидер и лучший игрок на этот момент».
«Он умеет все, и он ведет других за собой», – сказал Тухель.
Кейн в матче с Хорватией оформил дубль.
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