Тренер сборной Англии назвал лучшего игрока своей команды

Сборная Англии в первом матче ЧМ-2026 обыграла Хорватию 4:2, а наставник Томас Тухель лучшим игроком своей команды считает форварда Гарри Кейна.

«Вы видите, как наш капитан отдается на поле. Даже в компенсированное время он блокирует удары и отрабатывает в обороне. Абсолютный лидер и лучший игрок на этот момент».

«Он умеет все, и он ведет других за собой», – сказал Тухель.

Кейн в матче с Хорватией оформил дубль.