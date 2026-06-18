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Чемпионат мира
18 июня 2026, 14:08 | Обновлено 18 июня 2026, 14:17
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Тренер сборной Англии назвал лучшего игрока своей команды

Тухель в восторге от Кейна

18 июня 2026, 14:08 | Обновлено 18 июня 2026, 14:17
305
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Тренер сборной Англии назвал лучшего игрока своей команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн
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Сборная Англии в первом матче ЧМ-2026 обыграла Хорватию 4:2, а наставник Томас Тухель лучшим игроком своей команды считает форварда Гарри Кейна.

«Вы видите, как наш капитан отдается на поле. Даже в компенсированное время он блокирует удары и отрабатывает в обороне. Абсолютный лидер и лучший игрок на этот момент».

«Он умеет все, и он ведет других за собой», – сказал Тухель.

Кейн в матче с Хорватией оформил дубль.

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Гарри Кейн Томас Тухель сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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