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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Элиной. Стаховский получил должность в клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 13:12 | Обновлено 18 июня 2026, 13:35
890
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ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Элиной. Стаховский получил должность в клубе УПЛ

Сергей тоже трудоустроился в ФК Харьков

18 июня 2026, 13:12 | Обновлено 18 июня 2026, 13:35
890
2 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Элиной. Стаховский получил должность в клубе УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский
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ФК Харьков официально объявил о приглашении известного украинского теннисиста Сергея Стаховского, который будет занимать должность амбассадора харьковского клуба.

«Харьков объединяет вокруг себя лучших! Рады сообщить, что экс-первая ракетка Украины, обладатель четырех титулов ATP и легенда украинского тенниса Сергей Стаховский присоединяется к «багрово-золотой» семье «Харькова».

Сергей был резидентом Харькова во время спортивной карьеры, поэтому новый этап развития клуба для него особенно близок», – говорится в сообщении.

Накануне Элина Свитолина тоже стала амбассадором ФК Харьков и уже успела обратиться к болельщикам.

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Сергей Стаховский Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Металлист 1925
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ФК Харьков официально объявил о приглашении известного украинского теннисистка ( ) Сергея Стаховского
)))
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Що вони там "хімічать"?
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+1
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