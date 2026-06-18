ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Элиной. Стаховский получил должность в клубе УПЛ
Сергей тоже трудоустроился в ФК Харьков
ФК Харьков официально объявил о приглашении известного украинского теннисиста Сергея Стаховского, который будет занимать должность амбассадора харьковского клуба.
«Харьков объединяет вокруг себя лучших! Рады сообщить, что экс-первая ракетка Украины, обладатель четырех титулов ATP и легенда украинского тенниса Сергей Стаховский присоединяется к «багрово-золотой» семье «Харькова».
Сергей был резидентом Харькова во время спортивной карьеры, поэтому новый этап развития клуба для него особенно близок», – говорится в сообщении.
Накануне Элина Свитолина тоже стала амбассадором ФК Харьков и уже успела обратиться к болельщикам.
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