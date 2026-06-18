ОФИЦИАЛЬНО. Следом за Элиной. Стаховский получил должность в клубе УПЛ

ФК Харьков официально объявил о приглашении известного украинского теннисиста Сергея Стаховского, который будет занимать должность амбассадора харьковского клуба.

«Харьков объединяет вокруг себя лучших! Рады сообщить, что экс-первая ракетка Украины, обладатель четырех титулов ATP и легенда украинского тенниса Сергей Стаховский присоединяется к «багрово-золотой» семье «Харькова».

Сергей был резидентом Харькова во время спортивной карьеры, поэтому новый этап развития клуба для него особенно близок», – говорится в сообщении.

Накануне Элина Свитолина тоже стала амбассадором ФК Харьков и уже успела обратиться к болельщикам.