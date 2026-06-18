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  4. Вместе с Блохином. Каннаваро вошел в элитный клуб участников ЧМ
Чемпионат мира
18 июня 2026, 08:19 |
936
2

Вместе с Блохином. Каннаваро вошел в элитный клуб участников ЧМ

Фабио дебютировал на мундиале в роли тренера

18 июня 2026, 08:19 |
936
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Вместе с Блохином. Каннаваро вошел в элитный клуб участников ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро
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18 июня сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира матчем против Колумбии, потерпев поражение со счетом 3:1.

Особенным этот матч стал и для наставника команды Фабио Каннаваро. Итальянский специалист впервые в роли главного тренера вывел сборную на матч мундиаля.

Благодаря этому Каннаваро присоединился к еще трем обладателям Золотого мяча, которые участвовали в чемпионате мира и в роли игроков, и в роли тренеров, а именно к Францу Беккенбауэру, Олегу Блохину и Марко ван Бастену.

После первого тура сборная Узбекистана занимает последнее место в группе К. Следующий матч команда Каннаваро проведет 23 июня в 20:00 по киевскому времени с Португалией, которая сенсационно потеряла очки с ДР Конго – 1:1.

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Фабио Каннаваро Марко ван Бастен Франц Беккенбауэр Олег Блохин сборная Узбекистана по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Колумбии по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
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блохін топ. Теж займав ЧЕТВЕРТЕ місце з нашим київським динамо
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