Вместе с Блохином. Каннаваро вошел в элитный клуб участников ЧМ
Фабио дебютировал на мундиале в роли тренера
18 июня сборная Узбекистана дебютировала на чемпионате мира матчем против Колумбии, потерпев поражение со счетом 3:1.
Особенным этот матч стал и для наставника команды Фабио Каннаваро. Итальянский специалист впервые в роли главного тренера вывел сборную на матч мундиаля.
Благодаря этому Каннаваро присоединился к еще трем обладателям Золотого мяча, которые участвовали в чемпионате мира и в роли игроков, и в роли тренеров, а именно к Францу Беккенбауэру, Олегу Блохину и Марко ван Бастену.
После первого тура сборная Узбекистана занимает последнее место в группе К. Следующий матч команда Каннаваро проведет 23 июня в 20:00 по киевскому времени с Португалией, которая сенсационно потеряла очки с ДР Конго – 1:1.
4 - Fabio #Cannavaro diventa oggi solo il quarto nella storia ad aver vinto un Pallone d'Oro e ad aver preso parte a una Coppa del Mondo FIFA sia da calciatore, sia da allenatore, dopo Franz Beckenbauer, Oleg Blokhin e Marco van Basten. Eterno.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/OVEe5Trycp— OptaPaolo (@OptaPaolo) June 18, 2026
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